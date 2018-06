«Ohne Käse kann ich nicht leben»

Spitzenkoch Ivo Adam war einst jüngstes Mitglied der Schweizer Kochnationalmannschaft und gewann mit ihr sowohl die Koch-Olympiade als auch die Koch-Weltmeisterschaft. Er verhalf dem Restaurant After Seven in Zermatt zu zwei Michelin-Sternen, verfasste mehrere Kochbücher und hatte eine eigene Sendung im Schweizer Fernsehen. Er übernahm im Frühling 2016 die Geschäftsleitung des Kultur Casino Bern. Als Teil der FOOBY-Community lässt er Food-Fans an seinem grossen kulinarischen Wissen teilhaben.