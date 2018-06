«Ratings sind mit Vorsicht zu geniessen»

Bewertungssysteme wie Michelin-Sterne oder Gault-Millau-Punkte entscheiden seit Jahrzehnten über Sein oder Nichtsein von Gourmet-Restaurants. Seit 2002 mischt auch «The World’s 50 Best Restaurant» in diesem Spiel mit und präsentiert jährlich eine Liste mit den 50 besten Restaurants rund um den Globus.

Umfrage Vertrauen Sie Gastro-Ratings? Ja, ich suche meine Restaurants nach der Güte der Bewertung aus.

Ab und zu schaue ich solche Führer an. Doch meistens gehe ich eh dort essen, wo ich weiss, dass es schmeckt.

Nein! Die Bewertungen sind doch eh alle gekauft.

Weil ich sowieso nur zu Hause essen erübrigt sich die Frage.

Bildstrecken Sterneküche am Rande des Erträglichen Nenads Nr. 1

«Das

«Das Restaurant Frantzén von Björn Frantzén in Stockholm rangiert im 50 Best-Rating irgendwo um Platz achtzig. Völlig unverständlich. Das Essen dort hat mich richtig berührt, jeder der 15 Gänge war top, noch Wochen danach musste ich immer wieder daran denken. Für mich müsste dieses Restaurant mindestens in den Top Ten auftauchen.»

Das Rating von «50 Best» hat sich trotz Kritik an der intransparenten Bewertungsmethodik zu einer der meistbeachteten Ranglisten für Feinschmecker gemausert, wie sich letzte Woche an der diesjährigen «50 Best»-Award Night im baskischen Bilbao zeigte. Kein einziger der 50 gelisteten Topköche liess es sich nehmen, an der Verleihung präsent zu sein.

Eine hohe Bewertung bedeutet wenig Freiheiten

Ebenfalls mit von der Partie: der Schweizer Starkoch Nenad Mlinarevic (37), der für das Restaurant Focus im Parkhotel Vitznau zwei Michelin-Sterne und 18 Gault-Millau-Punkte erkochte. Von der Sterneküche hat er sich letztes Jahr verabschiedet, sich selbständig gemacht, erst ein Pop-up-Restaurant in Zürich (Stadthalle) und jetzt mit zwei Partnern die Bauernschänke im Zürcher Niederdorf eröffnet.

«Ohne Auszeichnungen bin ich frei von Druck und kann mein Wissen vielfältig einsetzen», erklärt Mlinarevic seinen Entscheid.

Nach der Preisverleihung von «The World’s 50 Best Restaurants» analysiert der Starkoch für 20 Minuten die Top fünf im Ranking.

Was Nenad Mlinarevic von den (vermeintlich) besten fünf Restaurants der Welt hält, lesen Sie in der Bildstrecke.

(lme)