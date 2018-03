Er ist der Justin Bieber unter den Köchen

Flynn, warum hast du mit dem Kochen angefangen?

Meine Mutter ist keine grosse Köchin und ich war als Kind der Meinung, dass ich es besser kann. So hat alles begonnen und ist – ehrlich gesagt – ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.

Spätestens als Flynn McGarry mit 15 auf den Titel «New York Times Magazine» gehievt wurde, ging der Hype um seine Person los. Der Erfolg hat auch Schattenseiten: Auf Social Media wird Flynn wegen seines Alters und seiner fehlenden Koch-Ausbildung kritisiert. 20 Minuten traff Flynn Mc Garry an der Berlinale, wo er seinen Dokumentarfilm «Chef Flynn» präsentierte.



Ende Februar eröffnete Flynn McGarry das gem , sein erstes Restaurant in China Town in New York.

Seit Kindesbeinen an arbeitest du zehn Stunden pro Tag in der Küche. Das klingt nach einer verlorenen Kindheit.

Zehn Jahre Kindheit reichen völlig aus, finde ich.

Wie hat deine Mutter reagiert, als du mit 13 die Schule abgebrochen hast und nur noch kochen wolltest?

Sie hat mich unterstützt und früh erkannt, was meine Leidenschaft ist. Als ich das Pop-up-Restaurant Eureka in meinem Elternhaus eröffnete hat sie Service ausgeholfen und sich um die Finanzen gekümmert.

Du hast also keinen Schulabschluss?

Doch, meine Eltern bestanden darauf, dass ich immerhin einen Online-Abschluss von Zuhause aus mache.

Du hast eine Weile beim Schweizer Starkoch Daniel Humm im Eleven Madison Park in New York gearbeitet. Ist er ein Vorbild für dich?

Ich wäre gerne so erfolgreich wie er. Meiner Ansicht nach ist Daniel Humm der beste Koch in den USA und ich bin dankbar dafür, wie sehr er mich unterstützt hat. Diese Erfahrung hat mir extrem viel Kraft gegeben, um mit meiner Arbeit weiterzumachen.

Wer ist dein Lieblingskoch?

Eine schwierige Frage, es gibt so viele, die mich inspirieren. Aber wenn ich einen nennen müsste, dann ist es der dänische Koch René Redzepi. Er hat die Art, wie wir heute kochen, extrem geprägt und verändert. Und kürzlich war ich in Norwegen und habe das Restaurant Maaemo besucht: Was Esben Holmboe Bang dort macht, ist unglaublich!

Ende Februar hast du dein erstes Restaurant eröffnet. Wie sieht dein Alltag als Restaurantbesitzer aus?

Normalerweise stehe ich morgens um sieben Uhr im Restaurant, um neun gehe ich auf den Markt einkaufen, dann beginnen die Vorbereitungen, der Service, und um Mitternacht ist die Arbeit normalerweise getan. Bis ich aber zu Hause bin, ist es sicher drei Uhr morgens.

Wo hast du mit 19 das Geld für ein Restaurant in New York her?

New York ist sehr teuer, das weiss jeder. Ich habe ein bisschen was gespart, Fundrising gemacht, und einige Menschen, die mich seit Jahren begleiten, haben mir finanziell geholfen.

Wie viel kostet ein Essen bei dir?

155 Dollar für zwölf Gänge, ohne Wein.

Es scheint, als hättest du mit 19 schon all deine Träume verwirklicht. Hast du überhaupt noch Pläne?

Vielleicht werde ich mein Leben irgendwann komplett umkrempeln und nach Europa ziehen (lacht). Doch momentan fühlt sich alles total richtig an. Ich bin definitiv ein Glückskind und dankbar für alles, was ich erreichen durfte. Mit Glück allein ist es jedoch nicht getan. Jetzt muss ich beweisen, dass mein Erfolg nicht nur auf Glück basiert.

