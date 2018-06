2 Schweizer gehören zu «The World's 50 Best»

Was die Oscar-Verleihung für die Filmbranche ist, das ist die «The World's 50 Best Restaurants»-Wahl für Beizer. Dieses Jahr fand sie in Bilbao statt. Wer sein Restaurant auf dieser Liste findet, der kann sich sicher sein, dass sein Herd in der nächsten Zeit nicht ausgehen wird.

Das Ranking kommt bei Feinschmeckern deswegen so gut an, weil die Macher versichern, dass die Rangliste absolut unabhängig von Sponsoren (also Geld) sei. Die Authentizität sei vor allem darum gewährleistet, weil die Jury aus über 1000 Mitgliedern, bestehend aus Gastro-Profis und ausgewählten Gourmets, zusammengestellt ist.

Zwei Schweizer in den Top 50

Aber auch die Macher der internationalen Top-Beizen scheinen «50 Best» zu würdigen und fanden sich geschlossen im Palacio Euskalduna, unweit des Guggenheim-Museums, zur Award-Nacht ein.

Nach Apéro und Smalltalk unter Gourmets wurden zuerst die Plätze 100 bis 51 und danach die besten 50 Restaurants aus aller Welt verkündet. Den ersten Rang holte, wenig überraschend, der kochende Intellektuelle Massimo Bottura (55) mit seiner Osteria Francescana in Modena. Auch zwei Schweizer Top-Chefs durften sich ein rotes Foulard umhängen.

Andreas Caminada (41) vom Schloss Schauenstein in Fürstenau stieg nach seiner kurzen Auszeit wieder auf Platz 47 ein, der Aargauer Daniel Humm (42) verpasste das Podest um Haaresbreite und rangiert auf dem vierten Platz. Eine kleine Enttäuschung: Letztes Jahr war sein Restaurant, das Eleven Madison Park in New York, noch auf Platz eins gelistet.

Fokus auf Jungtalente

«50 Best Restaurants» ehrt aber nicht nur Koryphäen, die seit Urzeiten am Herd stehen, sondern gibt auch jungen Talenten eine Chance. Der deutsche Haushaltsgerätehersteller Miele hat den «Miele One To Watch»-Award ins Leben gerufen und rückt mit dieser Auszeichnung aufstrebende Jungköche ins Rampenlicht. Gewinner dieses Jahr: das Restaurant SingleThread Farm in Sonoma County, Kalifornien. Kyle und Katina Connaughton pflanzen das Gemüse für ihre Gerichte selbst an und möchten so maximalen Genuss und die bestmögliche Nachhaltigkeit garantieren.

Eine erfreuliche Erkenntnis der «50 Best»-Wahlnacht: Viele der Topadressen befinden sich in Europa, Spanien hat sieben, Frankreich fünf und Italien vier Lokale in den Top 50.

