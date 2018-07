Openairs sind auch echte Food-Festivals

Wie sich die Zeiten ändern. Am Woodstock-Festival im Jahr 1969 wünschten sich die Besucher vielleicht noch gutes Wetter, ansonsten ein dichtes Zelt, viel Liebe und vor allem gute Musik. Kaum einer dürfte damals gejammert haben, weil es keine Super-Smoothies oder Gerichte aus aller Welt zu kaufen gab.

Umfrage Wie wichtig ist dir gutes Essen an einem Festival? Wichtiger ist mir der Preis. Und satt soll es machen.

Sehr wichtig. Fast so wichtig wie die Musik.

Es ist toll, wenn es gutes Essen gibt. Aber dafür gehe ich nicht an ein Festival.

Essen ist mir voll egal. Trinken ist wichtig!

Heute ist ein vielfältiges und gutes Food-Angebot an Festivals beinahe so wichtig wie die Bands auf der Bühne. «Das gute Essen gehört wie die Musik zum Festival-Erlebnis», sagt zum Beispiel Michèle Müller vom Paléo-Festival in Nyon. Und tatsächlich: Keines der grossen Festivals verzichtet auf ein gutes, abwechslungsreiches, trendiges Essensangebot.

20 Minuten hat bei allen grossen Veranstaltern nachgefragt und wollte wissen, was ihre Food-Highlights sind. Die Antworten findest du in der Bildstrecke.

