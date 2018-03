So schlemmen die Europäer an Ostern

Für alle, die gern essen, sind Ostern Jubeltage, denn am Karfreitag endet die Fastenzeit, die am Aschermittwoch (14. Februar 2018) begonnen hat und für viele den Verzicht auf Fleisch, für einige auch auf Süsses und Alkohol bedeutete. Pünktlich zum Gründonnerstag darf dann wieder nach Herzenslust geschlemmt werden, ausser man nimmt es mit der Religion etwas genauer.

Umfrage Was steht bei Ihnen an Ostern auf dem Tisch? Ein opulenter Osterbrunch

Lamm

Fisch

Osterhasen

Eier, Eier und nochmals Eier

Kuchen

Meistens der Grossvater, spätestens nach dem Apéro.

Der Gründonnerstag symbolisiert nämlich den Tag des letzten Abendmahls von Jesus mit seinen Jüngern, gläubige Christen nehmen zu diesem Anlass vor allem Grünzeug zu sich. Heisst: Spinat, Salat, Gurken – Hauptsache, die Speise ist grün. Wer den Interpretationsspielraum etwas ausweitet, bei dem geht ein Zweig Rosmarin auf dem Kalbskotelett vielleicht auch schon als grün genug durch. Am Tag darauf, am Karfreitag, wurde Jesus auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt, zur Erinnerung essen Christen dann Fisch.

Das kulinarische Highlight: der Ostersonntag

Nach Grünzeug und Fisch, zur Erinnerung an die Qualen des Sohns Gottes, darf der geneigte Gourmet am Ostersamstag etwas verschnaufen und die biblische Grabesruhe auch in der Küche zelebrieren. Wenn überhaupt etwas gebrutzelt wird, dann im Ofen. Traditionellerweise wird am Samstag gebacken, ein Osterlamm aus Biskuitteig zum Beispiel.

Mit dem biblischen Highlight, der Auferstehung Jesu am Ostersonntag, beginnt auch der kulinarische Höhepunkt in der Küche: Endlich darf wieder Fleisch gegessen werden! Für viele Schweizer beginnt der Ostersonntag mit einem ausgedehnten Osterbrunch, danach werden Eier im Garten gesucht, und zum Schluss winkt ein festliches Ostermahl. Ob es ein Lammbraten oder ganz etwas anderes ist, sei Ihnen überlassen. Hauptsache, es schmeckt.

Wie Ostern in sechs europäischen Ländern kulinarisch begangen wird, sehen Sie in der Bildstrecke.

(lme)