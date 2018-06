Von der Bühne in die Walliser Weinberge

Ilona Thétaz, warum hast du die Bühnenbretter gegen den Weinberg eingetauscht?

Man wird älter, vielleicht auch vernünftiger, und sucht sich einen Beruf, der bodenständiger und nicht ganz so brotlos ist. Aber das kreative Arbeiten wollte und konnte ich nicht aufgeben, und so kam ich auf den Beruf der Winzerin. Der verbindet beides: Landwirtschaft und Kreativität.

Die gebürtige Luzernerin Ilona ­Thétaz (26) besuchte in Zürich die Schauspielschule und jobbte zwischenzeitlich als Barkeeperin. Der Wunsch nach mehr Bodenständigkeit führte sie ins Wallis, wo sie eine dreijährige Winzerlehre machte und sich in Land, Leute und den Wein verliebte. Zurzeit arbeitet Ilona ­Thétaz als Weintechnologin bei der Walliser Weinkooperative Provins in Sitten und macht gleichzeitig den Meister in Önologie.

Was gefällt dir am Beruf der Winzerin?

Dass der Job so abwechslungsreich ist. Jede Jahreszeit bringt eine andere Arbeit, die es zu erledigen gibt. Vom Schuften im Rebberg bis zur technischen Weinverarbeitung im Keller – kein Tag ist wie der andere.

Und was gefällt dir am Wein?

Wein ist Natur, Kultur, Genuss und so, als ob das Leben in eine Flasche gefüllt wurde, ohne Kompromisse. Im Wallis gefällt mir die Verbundenheit und der pragmatische Zugang der Walliser Bevölkerung zum Wein.

Wie macht man gute Weine?

Achtzig Prozent der Arbeit wird im Rebberg gemacht. Dort spielt aber jedes Jahr die nicht beeinflussbare Komponente Wetter eine grosse Rolle. Ernten wir gute Trauben, so haben wir die Chance, einen guten Wein zu machen. Das geht mit schlechter Qualität quasi gar nicht. Die restlichen zwanzig Prozent werden im Weinkeller beeinflusst. Dort kommt es auf die jahrelange Erfahrung des Önologen an. Es geht um Entscheidungen und Timing. Aus diesem Grund muss man zwei Monate lang im Keller voll bei der Sache sein.

Welche Voraussetzungen muss eine Winzerin mitbringen?

Streng zu arbeiten, eine Ahnung von Botanik oder einen feinen Gaumen zu haben, kann man erlernen. Wichtig ist ein ausgeprägter Zugang zum Produkt und Vorstellungskraft, wie sich der Traubensaft zu einem guten Wein entwickeln kann.

Wie würde der Wein schmecken, wenn du Kellermeisterin von Provins wärst?

Einfach. Er würde die Region und das Terroir widerspiegeln und ohne intellektuellen Schnickschnack auskommen.

Stimmt das Klischee, dass Winzer den ganzen Tag leicht einen sitzen haben?

Früher war das sicher bei einigen Winzern so, heute stimmt das nicht mehr, die Arbeit ist extrem viel professioneller geworden. Es ist aber schon so: Wenn man so nahe am Wein arbeitet, dann gehört das Festliche auch zum Beruf. Die Flasche wird aber erst nach Feierabend aufgemacht.

