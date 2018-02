«Die Liebe meines Lebens hat eine Freundin!»

Frage von Barbara (29) an Doktor Sex: Vor einiger Zeit lernte ich meinen Traummann kennen. Ich wusste von Anfang an, dass er eine Freundin hat. Meine Gefühle waren aber so stark, dass ich mich auf ihn einliess. Da sie in den letzten Monaten im Ausland war und er die Absicht hatte, ihr bald zu folgen, mussten wir herausfinden, was das mit uns ist. Fazit: Es funkte mega!

Hast auch du eine Frage an Doktor Sex?

Nun ist er auch weg und mit seiner Freundin für mehrere Jahre in einem fremden Land. Ich versuche, ihn zu vergessen. Wir hatten zwar ein paarmal Kontakt, mussten uns aber beide eingestehen, dass dies zu nichts führt. Er wird sich nicht entscheiden oder besser gesagt: Ich denke, er hat sich, ohne es auszusprechen, für sie entschieden.

Meine Gefühle für ihn sind sehr stark und ich bin mir so sicher, dass er die Liebe meines Lebens ist – obwohl er seine Freundin ja mit mir betrogen hat und ich glaube, dass ein Mann, der einmal betrügt, es wieder tun wird. Ich will nichts schönreden, aber ich bin einfach total verwirrt. Was soll ich tun? Und wie kann ich ihn loslassen?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Barbara

Für Situationen wie die, in der du dich gerade befindest, gibt es eine einfache und effiziente Handlungsanweisung: Finde heraus, was veränderbar ist und ändere es – den Rest vergisst du einfach. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Auch dann nicht, wenn es sich wie bei dir um die «Liebe des Lebens» handelt.

Zwar impliziert diese Bezeichnung eine an Intensität und Dramatik nicht zu überbietende Verbindung zwischen zwei Menschen, letztlich aber handelt es sich dabei um eine leere Floskel – schon nur deshalb, weil man eine solche Aussage bestenfalls retrospektiv, also quasi auf dem Totenbett, aber sicher nicht im Voraus machen kann.

Mit dieser Aussage will ich in keiner Weise deine Gefühle für den Mann infrage stellen. Und falls ich dich damit verletzen sollte, tut es mir aufrichtig leid. Aber wenn du diesen Mann – wie du schreibst – wirklich loslassen willst, bringt es dir nur grosses Leid, wenn du an deiner superromantischen Darstellung festhältst.

Sobald du die rosarote Brille weglässt, wird der Fall nämlich sofort glasklar: Der junge Mann hatte seine Entscheidung schon lange bevor die Geschichte mit dir begann getroffen. Ich meine – hallo: Hast du denn wirklich gedacht, er würde wegen der Affäre mit dir das Projekt mit seiner Freundin fahren lassen?

Was du als «wir mussten herausfinden, was das mit uns ist» darstellst, war für ihn nichts anderes als eine kleine Abwechslung, die ihm dabei half, die Zeit bis zur Abreise zu verkürzen. Und das Wissen darum, dass ihr danach Tausende Kilometer weit voneinander entfernt sein werdet, hat ihm das Ganze noch leichter gemacht.

Sei ehrlich zu dir und nutze das Erlebte, um deine Vorstellung von Beziehung zu überarbeiten. Das Leben ist ein nicht endender Lernprozess. Es ist daher auch nie zu spät, alte Zöpfe abzuschneiden und sich neu auszurichten. Der nächste Mann kommt bestimmt und ich hoffe für dich, dass du ihm bewusster und gefestigter begegnen wirst. Alles Gute!

