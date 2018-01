«Mein Mann hat keine sexuellen Fantasien»

Frage von Cosima (43) an Doktor Sex: Mein Partner und ich haben ein erfülltes Sexleben. Er begehrt mich, genauso wie ich ihn auch und wir geniessen oft und gern die Intensität, die unser Sex generiert. Jedoch bin ich viel experimentierfreudiger als er. Und wenn ich ihn auf sexuelle Fantasien anspreche, behauptet er, er habe keine solchen. Ich kann das aber nicht glauben.

Umfrage Wie wichtig sind für dich in deinem Alltag sexuelle Fantasien? Sehr wichtig

Eher wichtig

Eher unwichtig

Unwichtig

Ich weiss nicht

Ich will nur die Resultate sehen

Bildstrecken Sexualkunde: Eltern blitzen in Strassburg ab. Video Sex-Geräusche beim Tennis Hast auch du eine Frage an Doktor Sex?

Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Klicke hier und gelange direkt zum Frageformular. Du kannst deine Frage aber auch per Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken . Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen.. Du kannst deine Frage aber auch. Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Auch was die sexuellen Praktiken angeht, ist er zurückhaltend. So ist es zum Beispiel nicht möglich, dass ich ihn mit dem Mund befriedige. Und auch Dirty Talk ist für ihn unmöglich. Gibt es wirklich Männer, die einen starken sexuellen Trieb, aber keine sexuellen Fantasien haben? Oder anders: Gibt es Männer ohne sexuelles Kopfkino?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Cosima

Aufgrund der zahlreichen Sensibilisierungen und Diskussionen über Sexismus, die in den Medien in letzter Zeit publiziert wurden, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass Menschen nicht mehr völlig klischeehaft aufgrund ihres Geschlechts beurteilt oder bewertet werden. Und dann kommst du und bedienst mit totaler Selbstverständlichkeit das Klischee vom Mann, der von früh bis spät nur an das Eine denkt – denken sollte, da er sonst kein richtiger Mann ist.

Gerne lege ich dir – in der gebotenen Kürze – nochmals den Stand der Dinge dar: In der Forschung geht man davon aus, dass die Geschlechtlichkeit eines Menschen eine soziale, kulturelle, politische und biologische Komponente enthält. Um Letztere von den übrigen abzugrenzen, wird der Begriff Gender verwendet. Dadurch wird es möglich, geschlechtsspezifisches Verhalten und seine Ursachen differenziert zu betrachten.

Die Art und Weise, wie Männer und Frauen sind, also wie sie sich verhalten und – um auf deine Frage Bezug zu nehmen –, wie sie sich sexuell verhalten, welches ihre sexuellen Vorlieben und Abneigungen sind, ist nicht einfach genetisch programmiert, sondern wird stark auch durch Lernprozesse im Rahmen von gesellschaftlichen und individuellen Konzepten und Erwartungen geprägt.

Um eine Antwort auf deine Frage zu finden, dürfen wir uns also nicht nur auf den biologischen Aspekt der männlichen Sexualität beschränken – von manchen etwas veraltet als «Trieb» bezeichnet –, sondern müssen die sozialen und kulturellen Prägungen deines Partners mitberücksichtigen. Und aus dieser Perspektive dürfte rasch klar werden, was Sache ist. Jedoch braucht es dafür Hintergründe, die sich mir in deinen Ausführungen nicht erschliessen.

Was man aber auf der Basis der rudimentär dargestellten Theorie sicher sagen kann: Ja, es gibt Männer, die nicht ständig an Sex denken – möglicherweise sogar mehr als solche, auf deren innerer Leinwand dauernd ein Porno läuft. Wenn du deinen Partner als wahrhaftigen Menschen erlebst, darfst du ihm also ruhig glauben.

Für dich dürfte dies bedeuten, dass du deine Vorannahmen und Urteile bezüglich der Geschlechterrollen beim Sex einer Prüfung unterziehen und diese danach entsprechend anpassen solltest. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(wer)