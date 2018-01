«Er arbeitet pausenlos und vernachlässigt mich!»

Frage von Claire (24) an Doktor Sex: Mein Freund arbeitet seit über vier Monaten pausenlos, also auch abends und an den Wochenenden. Alles andere im Leben – mich eingeschlossen – vernachlässigt er total. Obschon er mir versprochen hat, dass er sich bessern und er mich nicht verlieren will, geschieht nichts. Ich muss ihn praktisch dazu zwingen, mich zu sehen, denn von seiner Seite kommt nichts mehr.

Wir haben es auch schon mit Regeln und Abmachungen versucht, aber schlussendlich ist die Arbeit dann doch wichtiger. Ich bin genervt, erschöpft und weiss nicht mehr weiter. Ich fühle mich, als würde ich mich ihm aufzwingen. Er ist ziemlich nahe an einem Burn-out, was er selber auch weiss, aber er tut nichts dagegen.

Ich will ihn nicht verlieren und auch er versichert mir, dass er diese Beziehung mit mir will. Aber ich habe es satt, verständnisvoll zu sein, wenn er es dann nicht einmal zu schätzen weiss. Was kann ich noch tun? Wie kann ich ihn erreichen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für mich, ihm zu helfen?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Claire

Du kannst deinem Freund nicht allein helfen. Er benötigt professionelle Begleitung, um aus dieser Spirale herauszufinden. Je früher er sich diese holt, desto besser für ihn – und damit auch für eure Beziehung. Für dich ist es wichtig, nun gut zu dir zu schauen und deine sozialen und emotionalen Bedürfnisse fürs Erste anderswo zu befriedigen, sodass du selber stabil und gut genährt bist.

Am meisten kannst du deinen Partner unterstützen, indem du ihm klarmachst, dass deine Grenzen erreicht sind und du nicht länger bereit bist, gute Miene zu seinem bösen Spiel zu machen. Sonst reisst er dich nämlich noch tiefer in diesen Strudel – du sprichst ja selber auch bereits von Erschöpfung und emotionaler Unausgeglichenheit – und das wäre dann wohl das endgültige Aus für eure Beziehung.

Ein Burn-out-Syndrom ist ein Zustand körperlicher und emotionaler Erschöpfung, der mit einer belastenden beruflichen Situation zusammenhängt. An dessen Anfang stehen Engagement und hohe – nicht selten unrealistische – Erwartungen an sich und den Job. Später folgen Ermüdungserscheinungen, die aber ignoriert werden. Der Versuch, durch noch mehr Einsatz ans Ziel zu kommen, gipfelt in einer Entkräftung.

Die daraus resultierende Erschöpfung führt zum emotionalen Rückzug. Die privaten Bedürfnisse werden alle auf später verschoben, der Verzicht darauf aber kaum noch als solcher empfunden. In diesem Stadium leiden Betroffene an einer zunehmenden Orientierungslosigkeit, an Angst- und Hilflosigkeitsgefühlen, Desinteresse, Apathie sowie körperlichen Auffälligkeiten wie Schmerzen, Schlaf- und Verdauungsstörungen.

Noch ist es nicht so weit mit deinem Freund. Aber wenn er nicht bald etwas unternimmt, wird er wohl genau dort – und damit in einer Klinik landen. Ich hoffe, er hat den Mut, diese Entwicklung zu stoppen. Ich wünsche euch alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

