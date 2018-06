«Wie kann ich beim Sex zum Orgasmus kommen?»

Frage von Laura (18) an Doktor Sex: Ich weiss, dass viele Frauen Probleme haben, wenn sie zum Orgasmus kommen wollen. Dennoch gibt es offenbar auch Frauen, die den Höhepunkt mehrmals erreichen können. Bei der Selbstbefriedigung komme ich ohne Schwierigkeiten, wenn ich will auch mehr als einmal.

Umfrage Hast du eine bevorzugte Praktik, um beim Sex mit einem Partner oder einer Partnerin zum Orgasmus zu kommen? Ja

Nein

Ich habe nur Sex mit mir selber

Ich weiss nicht

Ich will nur die Resultate sehen

Bildstrecken Dem weiblichen Orgasmus auf der Spur Hast auch du eine Frage an Doktor Sex?

Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Klicke hier und gelange direkt zum Frageformular. Du kannst deine Frage aber auch per Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken . Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen.. Du kannst deine Frage aber auch. Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Beim Sex mit meinem Freund, den ich erst seit kurzem habe, sieht es aber anders aus. Mit ihm zu schlafen ist sehr schön, aber einen Orgasmus hatte ich dabei noch nie. Ich möchte daher gern wissen, was ich als Frau tun kann, um auch beim Sex mit ihm den Gipfel der Lust zu erreichen.

Gibt es konkrete Übungen. Helfen mir bestimmte Sextechniken? Oder kann ich den Höhepunkt vielleicht irgendwie mit meinen Gedanken beeinflussen? Neulich habe ich im Internet gelesen, dass man die Vorhaut der Klitoris durch eine Operation verdünnen kann. Würde das etwas bringen?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Laura

Vergiss diese Operation. Solche Angebote suggerieren, dass der Orgasmus von der Beschaffenheit eines Gewebes abhängt. Und das ist – mit Verlaub – schlicht idiotisch. Umso mehr noch, da die Haut, von welcher die Klitoris bedeckt ist, verschoben werden kann – die Klitoris also unabhängig davon ist.

Dass du bei der Selbstbefriedigung zum Orgasmus kommst, beweist, dass mit deinem Körper alles in Ordnung ist. Deshalb und auch aufgrund deines jugendlichen Alters gehe ich davon aus, dass es primär darum geht, die sexuellen Funktionen deines Körpers noch differenzierter kennenzulernen und dir dazu neues Wissen anzueignen.

Ständig an den Höhepunkt zu denken, bewirkt das Gegenteil von dem, was du anstrebst. Versuche deshalb, dich beim Sex mehr auf dein Erleben und Empfinden zu fokussieren. Gib dich den Berührungen und Liebkosungen deines Freundes ganz hin. Lass dich fallen und nimm den Augenblick ganz auf, egal, ob sich daraus etwas in Richtung eines Orgasmus ergibt oder nicht.

Die körperliche Erregung beim Sex und auch der Orgasmus entstehen aus einem Zusammenspiel von sinnlichen Eindrücken, Muskelkontraktionen, rhythmischen Bewegungen und der Atmung. Daher ist es wichtig, auch darauf zu achten, wie du beim Sex atmest. Wenn du irgendwo Verspannungen spürst: Atme bewusst in diesen Bereich hinein und lasse los.

Studien zeigen, dass zwei Drittel der Frauen allein durch die Reibung des Penis in der Vagina nicht zum Orgasmus kommen. Sie müssen daher beim Sex auch den äusserlich sichtbaren Teil der Klitoris stimulieren. Ich empfehle dir, dies ebenfalls zu tun – so, wie du es ja wohl von der Selbstbefriedigung kennst. Und zu schauen, was sich dadurch verändert.

Allenfalls kann dieser Part ja auch von deinem Freund oder von euch gemeinsam übernommen werden. Und wenn du magst, könnt ihr dazu auch einen Vibrator verwenden. Viel Spass beim Ausprobieren – das wird schon noch!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(wer)