«Meine Frau lässt mich sexuell im Stich!»

Frage von Gerd (47) an Doktor Sex: Ich bin seit 17 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Was den Beziehungsalltag angeht, leben wir ganz gut – die allseits bekannten Hochs und Tiefs halt. Beim Sex hingegen ist bei ihr leider die Luft schon länger raus. Meine Lust hingegen ist immer noch voll da und ich möchte Sex haben.

Umfrage Kannst du dir vorstellen, deine sexuellen Wünsche ausserhalb der Beziehung zu befriedigen, wenn dein Partner oder deine Partnerin sich dir verweigert? Ja

Nein

Ich weiss nicht

Bildstrecken «Scham ist bei anonymen Beratungen geringer» Die Bilder aus der SRF-Serie «Seitentriebe» Hast auch du eine Frage an Doktor Sex?

Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Klicke hier und gelange direkt zum Frageformular. Du kannst deine Frage aber auch per Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken . Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze die Möglichkeit, dich zu deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen.. Du kannst deine Frage aber auch. Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden dreimal wöchentlich in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Neulich habe ich sie auf die Möglichkeit angesprochen, einen Paarberater aufzusuchen und unsere Sexualität dort zu besprechen. Ihre Reaktion war für mich eine Katastrophe: Sie sei zufrieden mit dem, was ist und sie sehe keinen Bedarf, mit einer fremden Person über unsere Beziehung zu reden.

Da wir ein gemeinsames Kind haben, möchte ich sie nicht verlassen. Um meine Bedürfnisse halbwegs zu befriedigen, gehe ich ab und zu in eine erotische Massage. Ich liebe meine Frau und sie ist auch eine gute Mutter. Ich wünschte mir einfach, dass sie sich darauf einlässt, unsere Beziehung zu klären. Was soll ich machen?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Gerd

Wie oft habe ich diese Geschichte wohl schon gehört? Aus der heissen Liebe von einst ist – im besten Fall – eine warme Glut geworden. Man kennt sich, bewältigt gemeinsam einen Alltag, der längst seinen Glanz verloren hat und Sex ist – wenn er denn überhaupt noch stattfindet – ein Ereignis, das etwa gleich häufig stattfindet wie der Wechsel der Jahreszeiten.

Oft ist es nur noch die Vernunft, die Menschen davon abhält, den Bettel hinzuschmeissen und das Weite zu suchen – endlich aufzubrechen in ein Leben, von dem man heimlich träumt. Ein Leben, das Abwechslung beinhaltet, abenteuerliche Begegnungen und heissen Sex. Und mit jedem Tag, an dem man es nicht tut, steigt der Frust über das, was man hat.

Auch du sitzt offenbar in dieser Falle und scheinst noch ziemlich weit entfernt zu sein von der Erkenntnis, dass du deine Frau nicht ändern kannst. Was auch immer sie sich dabei gedacht haben mag, als sie dir neulich diese Abfuhr erteilt hat: Es ist ihr Recht, diesen Standpunkt einzunehmen und eine Beratung zu verweigern.

Die Frage ist nun, ob du dich traust, dich symmetrisch zu ihr zu verhalten – also mit der gleichen Vehemenz an deiner Position festzuhalten und nicht einfach die Opferrolle zu übernehmen. Dies bedeutet aber letztlich – du ahnst es wohl bereits – einen offenen Konflikt in Kauf nehmen zu müssen.

Es ist an dir: Willst du die Verantwortung für dein Glück selber übernehmen? Bist du bereit, dafür die Komfortzone zu verlassen und in eine Auseinandersetzung einzusteigen, deren Ergebnis komplett offen ist – also auch das Ende eurer Beziehung bedeuten kann? Oder ziehst du es vor, der Familie und deinem Kind zuliebe deinen Seelenfrieden zu opfern?

Falls du dich für Ersteres entscheidest, empfehle ich dir, dafür die Unterstützung eines professionellen Begleiters in Anspruch zu nehmen. Und gemeinsam mit diesem herauszufinden, was die Alternativen sind zu einem Leben, dessen Höhepunkt zurzeit darin zu bestehen scheint, sich hin und wieder heimlich eine erotische Massage zu gönnen. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(wer)