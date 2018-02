«Seit Monaten haben wir keinen Sex!»

Frage von Fernando (50) an Doktor Sex: Ich lebe seit drei Jahren in einer Partnerschaft mit einer Frau, die ich sehr gern habe. Seit einem Jahr wohnen wir auch zusammen. Seither ist eingetreten, was ich nicht wollte: Wir entfremden uns zunehmend voneinander. Die Gespräche werden weniger, Sex haben wir seit Monaten nicht mehr und der Umgangston wird zunehmend gehässig.

Wir sind beide aktive und humorvolle Menschen. Trotzdem unternehmen wir für meinen Geschmack zu wenig gemeinsam. Mit anderen Leuten ist sie die lustigste Person weit und breit, aber bei mir setzt sie ein Gesicht auf, als hätte sie gerade in eine Zitrone gebissen. Ich spreche das Thema immer wieder an, aber es ändert sich nichts.

Obwohl ich diese Frau liebe, fühle ich mich total unwohl in unserer Beziehung, da ich das Gefühl habe, die Situation nicht ändern zu können und ausgeliefert zu sein. Aber einfach so aufgeben und gehen will ich auch nicht, denn das würde mir das Herz brechen. Was gibt es für Alternativen? Könnte allenfalls eine Beratung sinnvoll sein?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Fernando

Ich bin sicher, dass eine Paarberatung in eurem Fall Sinn macht, denn es ist offensichtlich, dass es hauptsächlich organisatorische Aspekte und Haltungsfragen sind, die zu eurer aktuellen Situation geführt haben. Du sagst ja auch, dass die Probleme aufgetreten sind, seit ihr zusammenwohnt.

In den Gesprächen, die ich als Therapeut mit Paaren führe, stelle ich immer wieder fest, wie wenig Wert in manchen Beziehungen auf klare Abmachungen und Organisationsstrukturen gelegt wird. Man überlässt das Ganze dem Zufall und hangelt sich von Tag zu Tag, in der Hoffnung, dass es die Liebe – oder was auch immer – schon irgendwie richten wird.

Dies geschieht aber eben genau nicht – im Gegenteil: Je länger das Chaos andauert, desto schlimmer wird es. Mit der Zeit nehmen die Emotionen Überhand und die Beziehung läuft aus dem Ruder. Vorwürfe sind an der Tagesordnung – und weil diese auch nicht zu einer Lösung führen, zieht man sich früher oder später voneinander zurück.

Ich denke, ihr solltet klarer regeln, wann Zeit ist, die ihr als Paar verbringt, und wann ihr als Einzelpersonen unterwegs seid und euch um eure Angelegenheiten kümmert. Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass ihr euch auch wieder aufeinander freuen könnt. Getrennte Schlafzimmer zu haben, kann dies unterstützen.

Alles zusammen zu tun ist nicht Ausdruck von Liebe. Vielmehr zeugt ein solches Verhalten von einer gewissen Unfähigkeit, mit Nähe und Distanz angemessen umzugehen. Und damit landen wir bei dir und deinem Gefühl des Ausgeliefertseins. Ich vermute, dass sich dahinter Erlebnisse verbergen, die du in der Vergangenheit gemacht hast.

Es scheint mir daher sinnvoll, wenn du dich bei einer psychologisch geschulten Fachperson meldest und einen Termin für ein Einzelgespräch vereinbarst. Gewisse Prägungen können einen nämlich daran hindern, sich zu entwickeln und leidvolle Situationen in eine positive Richtung zu verändern. Ich wünsche dir alles Gute!

