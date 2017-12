8 Gründe für einen Ausflug nach Innsbruck

Abfahrt mit Blick auf die City

Die Innsbrucker lieben ihr Skigebiet Nordkette. Nirgendwo sonst liegen urbaner Raum und Bergwelt so nah zusammen: Mit den Nordkettenbahnen gelangt man in 20 Minuten vom Innsbrucker Stadtzentrum in ein Freeride-Eldorado in hochalpinem Gelände.

Bezaubernde Altstadt

Hunderttausende Italiener können nicht irren. Alljährlich fallen sie in die Tiroler Hauptstadt ein, um die Altstadt zu geniessen. Viele schmale Gassen rund um das goldene Dachl sind eine Sehenswürdigkeit an sich. Rundherum befinden sich die bekannten Gebäude wie die kaiserliche Hofburg, der Triumphbogen und der Innsbrucker Dom. Besonders beliebt: Der Christkindlmarkt, der im Gegensatz zu vielen anderen tatsächlich ursprünglichen Charme aufweist.

Spannende Architektur

In Innsbruck verbinden sich Tradition und Moderne perfekt miteinander. Die Star-Architektin Zaha Hadid hat der Stadt ihren Stempel aufgedrückt. Sowohl die Bergiselschanze als auch die Hungerburgbahn, die Besuchern einen atemberaubenden Blick auf die Stadt ermöglicht, wurden von ihr entworfen.

Spektakulärer Anflug

Der Flughafen gilt als echte Herausforderung für Piloten. Sie brauchen sogar eine Spezialausbildung, um hier landen zu dürfen! Durch seine Lage im Inntal wurde Innsbruck berühmt für seinen schwierigen West-Anflug und galt lange Zeit als einer der fünf gefährlichsten Flughäfen der Welt. Der Nervenkitzel lohnt sich für Reisende: Die Aussicht auf die Alpen ist einfach hinreissend.

Fesche Jungs und Mädels

Dass die Tiroler Frauen besonders hübsch (und frech!) sind, ist bekannt. Bei «Austria's Next Topmodel» standen dieses Jahr gleich drei Tirolerinnen unter den sechs Finalistinnen. Müssen Sie mehr wissen?

Hippe Locations

Ein bisschen Brooklyn mitten in Innsbruck bietet der Event-Space Die Bäckerei. In der ehemaligen Fabrik gibts Konzerte und Ausstellungen. Das Ambiente erinnert an ein entspanntes WG-Wohnzimmer, die Möbel sind zusammengewürfelt. Beim Sonntagscafé findet sich die hippe Szene Innsbrucks allwöchentlich zusammen. Wer es rustikaler mag, setzt sich in die Tram und fährt 20 Minuten bis nach Fulpmes im Stubaital. Dort gibt es klassischen Après-Ski und Hüttenzauber.

Sonne satt!

Graues Winterwetter unterhalb der Nebeldecke macht vielen zu schaffen. In Innsbruck dagegen: Sonne satt! Vor allem auch im Winter.

Gediegene Kaffeehauskultur

Man muss nicht nach Wien reisen, um österreichische Kaffeehauskultur zu geniessen. Mitten in Innsbruck steht seit 1884 das Café Central, mitsamt seinen prunkvollen Kronleuchtern. Es ist das einzige Café im Altwiener Stil im Westen Österreichs. Auch für eine Sachertorte muss man nicht bis in die Hauptstadt pilgern: Das Café Sacher hat in Innsbruck einen Ableger.

(cat)