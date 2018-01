12 Destinationen, die Sie 2018 meiden sollten

Barcelona, Venedig oder der Taj Mahal in Indien – viele Reisedestinationen haben in diesem Jahr damit begonnen, den Zugang zu ihren wichtigsten Attraktionen einzuschränken. Der Massentourismus bringt zwar Geld in die Kassen der Ferienorte, gleichzeitig verursacht er aber mehr Verkehr, hinterlässt Schmutz und verdrängt die Einheimischen.

