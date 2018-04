Auf dem Schiff durch den Senegal

«Gewusel» wird in Guet N'Dar neu definiert. Die lärmigen Strassen im Fischerviertel der senegalesischen Kolonialstadt Saint-Louis sind berstend voll mit Leben. Hier ein Töff, der mit einem Hühnerkäfig auf dem Sozius vorbeiknattert, dort eine Ziege, die an Küchenresten knabbert, und allenthalben: Menschen. Über 25'000 ­leben auf der schmalen Landzunge Tür an Tür. Kleine, Grosse, Alte, Junge. Beim Schwatzen, Kleiderwaschen, Fernsehen oder Einkaufen. «Die Leute schlafen in Schichten. Während die einen arbeiten, ruhen sich die anderen aus und umgekehrt», erklärt Fremden­führer Mohammed.

Die Reise fand auf Einladung des Schweizer Afrika-Spezialisten Let's go Tours statt, wo die einwöchige Flusskreuzfahrt mit der Bou El Mogdad buchbar ist. Das Schiff verfügt über 25 Kabinen. Preis: ab circa 700 Franken pro ­Person bei Doppelbelegung in der ­Standard-Kabine inklusive Exkursionen und Verpflegung.

Highlight für Vogelfans

Wie eine Oase der Ruhe mutet die Bou el Mogdad an, als sie bei Tagesanbruch ausläuft und gemächlich an der erwachenden Stadt vorbeizieht. Am Horizont schrumpfen die Minarette, bis sie schliesslich vom meterhohen Schilf abgelöst werden. Bis 1970 transportierte der alte Dampfer Fracht und Post zwischen der Meeres­küste und dem Landesinneren. Heute nippen Touristen auf dem Panoramadeck an ihren Drinks und lassen die monotone Landschaft an sich vorbeiziehen: Am einen Flussufer die trockene Einöde Maure­taniens, am anderen die Reis- und Zuckerrohrfelder Senegals.

Zwischenstopp am Djoudi-Nationalpark: Im drittgrössten Vogelreservat der Welt tummeln sich neben Zugvögeln aus Europa auch einheimische Flamingos, Pelikane und Kraniche. Nach erfolgreicher Foto-Safari taucht man wieder ein in den entschleunigten Alltag an Bord: Nickerchen an der Sonne, Mahlzeiten im holzgetäfelten Restaurant, ein Besuch auf der Brücke. So verstreichen die Stunden, bis in der Grenzstadt Rosso schliesslich wieder Bewegung in den Alltag kommt. Pirogen, die Menschen, Tiere und Güter hin- und herschippern. Gewusel. Der wahre Rhythmus des Landes. Ein bisschen hatte man ihn schon fast vermisst.



