Hände weg von den Check-in-Automaten!

So genau wollten wir es eigentlich gar nicht wissen. Über Weihnachten und Neujahr hat das amerikanische Versicherungsvergleichsportal Insurance Quotes die Hygiene-Fallen an drei US-Flughäfen sowie im Flugzeug untersucht. Insgesamt wurden 18 Proben ans Labor geschickt, um zu evaluieren, wo die meisten Bakterien lauern. Ermittelt wurden die Anzahl Mikroorganismen respektive koloniebildende Einheiten (KBE) pro Quadratzoll (6,45 Quadratzentimeter).

Beim Check-in gehts schon los

Das Resultat ist wenig überraschend: Im Flieger liessen sich insbesondere an der Toilettenspülung Keime finden. Die grosse Mehrheit davon (82 Prozent) zählt zu den potenziell krankheitserregenden Kokken. Mit 95145 KBE pro Quadratzoll ist das Flugzeug-WC jedoch nicht die grösste Gefahr für Flugreisende. Mehr als doppelt so viele Keime bedrohen die Gesundheit bereits am Flughafen: Mit über 200'000 KBE sind die Touchscreens der Check-in-Automaten wahre Bakterienschleudern.

Auf den Bildschirmen tummeln sich die unterschiedlichsten Krankheitserreger, unter anderem multiresistente gramnegative Bakterien, die auch in Spitälern zu Problemen führen. Diese Unterkategorie von Krankheitserregern wurde im Test besonders oft an Armlehnen und an den Schnallen der Sicherheitsgurte nachgewiesen.

