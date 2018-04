Das sind die beliebtesten Airlines der Welt

Welche Carrier sind die aktuellen Favoriten der Reisenden? Das Bewertungsportal Tripadvisor hat Airline-Ratings von Reisenden aus dem Zeitraum Februar 2017 bis Februar 2018 analysiert und basierend darauf eine Top Ten erstellt. Als Sieger geht Singapore Airlines hervor, Platz zwei geht an Air New Zealand, auf Platz drei folgt Emirates.

Auch Schweizer Airlines unter den Spitzenreitern



Neben dem weltweiten Ranking wird der Award zudem an die besten Airlines in sieben Regionen, darunter Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Südpazifik und Ozeanien, Afrika und Indischer Ozean, sowie dem Mittleren Osten vergeben. Zudem gibt es Gewinner in vier verschiedenen Service-Klassen: International First Class, Business Class, Premium Economy und Economy.

Zu den besten Airlines Europas gehört demnach auch die Swiss. Edelweiss gehört zu den besten Regional-Airlines und wurde zudem für ihre Economy-Klasse ausgezeichnet.

(sei)