An diesen Orten brauchen Sie ganz viel Geduld

Vier Stunden warten, um den Eiffelturm oder die Sixtinische Kapelle zu besichtigen? Das kann schon mal passieren, wenn man diese Top- Sehenswürdigkeiten während der Hauptsaison besucht.

Umfrage Würden Sie extra zahlen, um an einer langen Warteschlange vorbeiziehen zu können? Ja, bis zu 100 Prozent mehr.

Ja, bis zu 75 Prozent mehr.

Ja, bis zu 50 Prozent mehr.

Ja, bis zu 25 Prozent mehr.

Nein.

Tripadvisor hat die Attraktionen mit den längsten Warteschlangen ausfindig gemacht. Demnach liegt die maximale Anstehzeit bei beliebten Sehenswürdigkeiten in Paris, Rom, London und New York bei bis zu vier Stunden. Das entspricht also fast einem halben Tag, den man auch besser mit Shopping, Essen oder einfach nur Herumschlendern verbringen könnte. Die durchschnittliche Wartezeit über das ganze Jahr wurde basierend auf öffentlichen Daten und Feedbacks von Tour-Anbietern ermittelt.

Dabei hat sich gezeigt, dass besonders Besucher des Londoner Riesenrads London Eye Geduld brauchen. Rund 2,5 Stunden muss man dort im Schnitt anstehen – es sei denn, man kauft ein teures Premium-Ticket.

Sehen Sie die gesamte Top Ten der längsten Warteschlangen in der Bildstrecke.

