Die schönsten Badis der Schweiz

Umfrage Gehen Sie in die Badi? Nein, ich schwimme nicht gerne.

Ab und zu.

Ja, regelmässig.

Bildstrecken Super-Sommer Buchtipp



Die schönsten Bäder der Schweiz

Schweizer Heimatschutz (SHS)

Patrick Schoeck-Ritschard

CHF 16.00

ISBN 978-3-9523994-1-5

In Sachen Freibäder macht uns so schnell keiner was vor. Kaum ein anderes Land hat so viele schöne und charmante Badis wie die Schweiz. Das ist kein Zufall. Als Binnenland muss die Schweiz das Meer- und Strandfeeling künstlich heraufbeschwören – bei diesen zehn Beispielen hat es besonders gut funktioniert.

(20 Minuten)