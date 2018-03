Eine Woche Ferien nur mit Handgepäck? Easy!

Wer nur mit Handgepäck reist, zahlt inzwischen oft weniger. Ausserdem muss man nicht ewig auf seinen Koffer warten und kann sich sicher sein, dass er nicht verloren geht. Leicht zu reisen liegt deshalb nicht nur bei Backpackern im Trend.

Umfrage Wie lange können Sie nur mit Handgepäck verreisen? Ein Wochenende.

Eine Woche.

Zwei Wochen.

Länger.

Ich schaffe nicht einmal ein Wochenende.

Sehen Sie in der Bildstrecke, was es zu beachten gilt, wenn man nur mit kleinem Trolley unterwegs ist. So schaffen wir auch zwei Wochen mit Handgepäck!

