Expeditionsschiff ist auf Airbnb – U-Boot inklusive

Da werden Kindheitsträume wahr: Zwei Tage und drei Nächte dürfen drei Auserwählte an Bord des Forschungsschiff Alucia von Ocean X verbringen, das für die Dreharbeiten des Naturdoku-Hits «Blue Planet II» verwendet wurde. «Man muss kein Astronaut sein, um eine neue Welt zu entdecken. Der Ozeanboden ist näher als der Mond und beinahe genauso unerforscht», wird der Aufenthalt auf Airbnb angepriesen. An Bord der Alucia habe man die Möglichkeit, gemeinsam mit Filmemachern, Forschern und Wissenschaftern so weit in diese Welt vorzudringen wie nur ganz wenige andere Menschen.

Umfrage Würden Sie gerne auf dem Forschungsschiff übernachten? Ja, das wäre fantastisch!

Nein, das interessiert mich nicht.

Weiss nicht.

Ermöglicht wird das Erlebnis von der BBC. Produzentin Orla Doherty fungiert als Gastgeberin und führt die Besucher über ihr schwimmendes Zuhause, welches zum Zeitpunkt des Aufenthalts (4.-8. April 2018) in den Bahamas liegt. Zwei U-Boote, ein Helipad, die allerneuste Tauchtechnologie, topaktuelles Film- und Forschungsequipment sowie komfortable Kabinen: Die Alucia ist der Rolls Royce unter den Expeditionsschiffen.

U-Boot-Ausflug inklusive



Highlight des Meeresforscher-Pakets ist ein Tauchgang mit dem TRITON 3300/3. Der sogenannte Deep Rover bringt seine Passagiere in neue Tiefen. Zusammen mit dem U-Boot-Piloten entdeckt man die artenreichen Gewässer um Cape Eleuthera. «Ein Erlebnis, das Lichtjahre von einem Schnorchelausflug entfernt ist», heisst es in der Airbnb-Anzeige.

Um sich ins Rennen zu schicken, müssen Interessierte einen Airbnb-Account einrichten und ein kurzes Motivationsschreiben auf Englisch verfassen. Klingt fantastisch? Absolut, nur leider hat der Wettbewerb einen grossen Haken: Er ist nur für bestimmte Märkte geöffnet – und die Schweiz gehört leider nicht dazu. Aber vielleicht kennen Sie ja jemanden mit Wohnsitz in Deutschland, Portugal, Grossbritannien, den USA, Kanada, Spanien oder einer Handvoll weiterer Länder, der Sie auf den Mega-Trip mitnehmen würde. So kann der Traum vom Meeresforscher-Dasein doch noch wahr werden.

(sei)