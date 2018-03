Fünf Highlights für deinen Festivalsommer in Europa

Umfrage Hast du schon einmal ein Festival im Ausland besucht? Ja, mehrmals.

Ja, einmal.

Nein.

Tomorrowland in Belgien, Sziget in Ungarn und Glastonbury in Grossbritannien muss man nicht mehr vorstellen. Sie gehören längst zum Who’s who des europäischen Musik-Veranstaltungskalenders. Es gibt aber noch ein paar wenig bekannte Perlen im Festival-Meer. Fünf Beispiele gibt es in der Bildstrecke.

(sei)