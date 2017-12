Ganz viel PS auf 2175 Metern über dem Meer

Die Timmelsjoch Hochalpenstrasse im Tiroler Ötzal gilt unter Motorradfahrern aus ganz Europa als eine der attraktivsten Routen über die Alpen. Zehntausende fahren jedes Jahr über das Timmelsjoch, Österreichs höchst gelegenen Strassen-Grenzübergang. Was lag also näher, als ein Motorad-Museum an eben diesem Ort zu errichten?

Das Top Mountain Motorcycle Museum ist das höchstgelegene seiner Art in Europa und hat in Grenznähe zwischen Nord- und Südtirol eine passende Heimat gefunden. Es beherbergt mit der Sammlung Scheiber eine der umfangreichsten Österreichs. Über 230 Exponate aus mehr als hundert Jahren Zweirad-Geschichte.

Auf der 3'000 Quadratmeter grossen Ausstellungsfläche finden Fans Motorräder von Motoguzzi, MV Augusta, Ducati, BMW, NSU, DKW, Zündapp, Triumph, Sunbeam, Norton, Matchless, A.J.S., Brough Superior, Vincent, Honda, Henderson, Indian und natürlich Harley Davidson.

Als besondere Highlights gelten eine Brough Superior aus dem Jahr 1939, die der legendäre Konstrukteur und Rennfahrer George Brough selbst gefahren haben soll, oder eine Zweizylinder-Indian von 1912. Das älteste Stück hat k.u.k.-Bezug, nämlich eine 1905er Laurin & Klement, dem böhmischen Vorgänger-Unternehmen von Skoda.

Neben den Zweirad-Unikaten finden auch einige exklusive Autos Platz im Museum, allesamt mit Renngeschichte. Beispielsweise ein Ferrari Californian Spider, ein Porsche 959 oder auch ein Lotus 23 B.

Ein perfektes Ausflugsziel also für Ski-Muffel. Wer aber trotzdem lieber die Pisten runterwedelt, ist im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl bestens aufgehoben. Schneesicherheit gibt es von Mitte November bis Mai, 24 Liftanlagen befördern die Gäste auf 110 Pistenkilometer.

Einige Bilder aus dem Museum sehen Sie in der Bildstrecke.

(cat)