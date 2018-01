Glasbodenbrücken bringen Besucher an ihre Grenzen

Skywalks ziehen in China Tausende Touristen an. Auch die längste Glasbodenbrücke der Welt befindet sich im Reich der Mitte und misst beeindruckende 430 Meter. Wegen des grossen Besucherandrangs musste diese jedoch bereits zwei Wochen nach der Eröffnung vorübergehend geschlossen werden.

Dem aktuellen Skywalk-Boom tat dies trotzdem keinen Abbruch. Erst letzten Oktober wurde ein 1180 Meter über dem Abgrund liegender Glasbodensteg in Ost-Taihang in Betrieb genommen. Bereits im April letzten Jahres wurde eine durchsichtige Plattform in Chongqing eingeweiht, die 70 Meter weit über den Abgrund ragt. Das nächste Projekt lässt bestimmt nicht lange auf sich warten.



(sei)