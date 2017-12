Im 5-Sterne-Hotel auf Schienen durch die Anden

Wenn der Belmond Andean Explorer im Bahnhof Arequipa losruckelt, werden im Barwagen zu Pianomusik die Champagnergläser gefüllt. Jeder Gast soll am prickelnden Getränk nippen, wenn der Zugmanager persönlich die Begrüssungsrede hält. Danach werden die Zimmer bezogen und spätestens dann wird jedem Passagier klar, dass man hier nicht in irgendeinem gewöhnlichen Zug über eine der höchst gelegenen Bahnstrecken der Welt reist.

Traumhaft übernachten

Im Las Casitas in Yanque, mitten im Colca-Canyon, findet man seine Ruhe. Auf über 3'600 Metern kann man sich in der Oase verlieren.

Im Las Casitas in Yanque, mitten im Colca-Canyon, findet man seine Ruhe. Auf über 3'600 Metern kann man sich in der Oase verlieren.





Denn die Zimmer fühlen sich an wie in einem 5-Sterne-Hotel der Extraklasse. Luxuriöse Betten, feinste Kosmetika und ein Roomservice, der nichts zu wünschen übrig lässt. Doch nicht nur geschlafen, auch gespiesen wird an Bord des Zuges wie ein König.

Gerichte von der Reise durch die Anden inspiriert

Dafür zeichnen Chefkoch Diego Muñoz und sein Sous-Chef Carlos Risco verantwortlich. Muñoz, einer der wichtigsten Protagonisten der peruanischen Küche, hat als Küchenchef das bekannte Restaurant Astrid & Gaston von Gastón Acurio unter die 50 besten Restaurants der Welt gebracht.

Auf dem Menü finden sich vor allem regionale Produkte – frische Forellen aus dem Arapa-See, Saubohnen und Zitrusfrüchte aus Cusco oder Randen und Mais vom Valle Sagrado, dem heiligen Tal der Inka. Und natürlich dürfen auch die Peru-Klassiker nicht fehlen: Variationen von Quinoa, das zarte Alpaka-Fleisch oder einheimische Kartoffeln, von denen es im Land über 3500 Sorten geben soll.

Unesco-Welterbe inmitten bizarrer Vulkane

Der Andean Explorer verbindet Arequipa mit Cusco und dem Titicaca-See. So beginnt die Reise in der «weissen Stadt», wie Arequipa im Süden Perus auch noch genannt wird. Der Name soll von den Spaniern kommen, die Mitte des 16. Jahrhunderts an der Stelle einer früheren Inka-Stadt ihre Kirchen und Paläste mit weissem Vulkangestein erbauten.

In einer fruchtbaren Flussoase des Río Chili gelegen und umgeben von imposanten Vulkanen, gilt die von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärte Stadt noch heute als eine der schönsten Perus. Sie beherbergt eine prachtvolle Kathedrale sowie die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Region, das Dominikaner-Kloster Santa Catalina, eines der wichtigsten religiösen Bauwerke aus der Kolonialzeit.

Majestätischer König der Lüfte

Von hier aus gelangt man auch in die nahe gelegenen Schluchten des Colca-Tals, die mit bis zu 3000 Metern Höhenunterschied zu den tiefsten der Welt zählen. Vorbei an kargen Wüstenlandschaften der Hochanden, dem Lebensraum der Vikunjas, und zahlreichen Gebirgspässen erreicht man schliesslich die fruchtbaren Terrassen rund um das Städtchen Chivay.

Unweit davon, am Cruz del Condor, kann man Zeuge eines beeindruckenden Naturspektakels werden. In den frühen Morgenstunden kreist der majestätische Kondor am Himmel. Bis zu einer halben Stunde kann er auf über 7000 Metern durch die Lüfte segeln, ohne mit den Flügeln zu schlagen.

Tor nach Machu Picchu

Zwei Tage lang schlängelt sich der Zug auf bis zu 4800 Metern über Meer quer durch die Anden, tuckert an Puno und am Titicaca-See vorbei und erreicht schliesslich Cusco. Die ehemalige Hauptstadt des Inkareiches ist der ideale Ausgangspunkt für jeden Touristen, die wohl bekannteste Touristenattraktion Perus zu besuchen: Machu Picchu.

Die Ruinenstadt der Inkas wurde im 15. Jahrhundert erbaut und thront hoch über dem Urubambatal. Nur durch Zufall wurde sie auf einer Expedition des US-Forschers Hiram Bingham 1911 wiederentdeckt. Über 200 auf Terrassen gelegene Bauten, davon viele ehemalige Tempel und Paläste, die mit einem System von Treppen miteinander verbunden sind, zeugen von der Macht des Inkareichs und dem sagenumwobenen Kult um den Sonnengott Inti. Bis heute konnte das Rätsel um Machu Picchu nicht vollständig gelöst werden.





