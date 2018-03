In 140 Tagen zu allen sieben Kontinenten

Am 6. Januar 2020 geht es los: Die Silver Whisper legt ab zu einer exklusiven Reise um die Welt, bei der 62 Häfen in 32 Ländern auf allen sieben Kontinente angesteuert werden. Ab Florida schlägt das Schiff der monegassischen Luxusreederei Silversea eine südöstliche Route ein, fährt dann durch die Karibik, entlang der nördlichen Küsten von Südamerika. Bei der Umrundung von Cabo Branco (Brasilien) haben die Passagiere bereits zwei Kontinente bereist. Nach einem Abstecher nach Buenos Aires nehmen sie Kurs auf die Falkland-Inseln und setzen ihren Fuss auf die Antarktis. Erdteil Nummer drei.



Vom ewigen Eis aus führt der Weg um Kap Hoorn, durch die chilenischen Fjorde und weiter nach Französisch-Polynesien. Die weitere Reise geht über Sydney, Melbourne und die Südküste Australiens nach Bali, Singapur, Thailand, Sri Lanka und Mumbai. Damit wären auch Australien und Asien abgehakt Danach bringt das Schiff die Gäste von Mumbai in den Oman und über den Golf von Aden über das Rote Meer und durch den Suezkanal nach Italien. Afrika und Europa – check! Nachdem die Silver Whisper entlang der Küsten von Frankreich, Spanien und Portugal gefahren ist, nimmt sie Kurs auf Dublin, von wo aus sie die norwegischen Fjorde anläuft, bevor sie ihr grosses Finale in Nordeuropa abschliesst. Am 25. Mai endet die Reise nach 140 Tagen in Amsterdam.

Ab circa 60'000 Franken pro Person



Bei der World Cruise 2020 handelt es sich nicht um die erste Kreuzfahrt, die jeden Kontinent ansteuert. Im Rahmen der «längsten Kreuzfahrt der Welt» bot Mundy Cruising dies bereits vergangenes Jahr an. Allerdings mussten die Passagiere während der 357-tägigen Reise sechsmal ihr schwimmendes Zuhause wechseln. Die Silver Whisper wird das erste Schiff sein, das im Rahmen einer Weltkreuzfahrt alle Erdteile ansteuert. 382 Gäste finden auf dem Fünf-Sterne-Kahn Platz. Sie können sich über Annehmlichkeiten wie Gourmetspeisen, gehobene Unterhaltung, ein Spa und einen Butler-Service freuen. Erstmals wird zudem während der gesamten Kreuzfahrt ein Expeditionsteam mit seinen Fachkenntnissen zur Verfügung stehen.

Das alles hat natürlich seinen Preis: Suiten sind ab circa 60'000 Franken pro Person buchbar. Wer den ultimativen Komfort der Owner's Suite geniessen möchte, zahlt sogar rund 220'000 Franken pro Gast. Exkursionen und Landprogramme – mit Ausnahme einiger Events und Expeditionsaktivitäten wie etwa Schlauchbootfahrten in der Antarktis – kosten extra. Immerhin: Inbegriffen sind neben dem Hin- und Rückflug in der Business Class auch Gratis-WLAN während der gesamten Reise sowie ein Bordguthaben von 2000 Dollar. Auch den Wäscheservice kann man kostenlos nutzen. Nicht gerade unwichtig, wenn man mehrere Monate unterwegs ist.



