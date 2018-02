Ist das der spektakulärste Golfplatz der Welt?

Grünes Leuchten trifft auf grünen Rasen: Für ein Shooting des Sportmodeherstellers Kjus schlugen zwei Golfprofis ihre Bälle unter der Aurora borealis ab. Aufgenommen wurden die spektakulären Bilder auf dem Golfplatz Lofoten Links. Die norwegische Inselgruppe bot eine einmalige Szenerie. «Vor so einer Kulisse Bälle ins magisch endlos wirkende Nichts zu schlagen, war unglaublich. Es war nicht einfach, sich auf das Spiel zu konzentrieren», sagt Golf-Profi Geir Ottar Askvik.

Ist das der schönste Golfplatz der Welt?



«Das Fotoshooting war anspruchsvoll, da das Licht mal hier und mal dort auftaucht. Sich trotz dieser magischen Schönheit auf seinen Schlag zu konzentrieren, war wirklich nicht ganz einfach», pflichtet ihm Kollegin Emily Talley bei. «Das Spezielle an diesem Golfplatz ist die Stille», führt sie weiter aus. Sie habe das Glück gehabt, während ihrer professionellen Karriere auf den schönsten und exotischsten Plätzen der Welt zu spielen.

«Dort herrscht aber immer Hochbetrieb. Lofoten Links hingegen lässt dich in eine stille Traumwelt eintauchen. Du fühlst dich, als wärst du am Ende der Welt angekommen. Atemberaubend!», schwärmt sie und scherzt: «Weisser Sand am Strand, kristallklares Wasser, ein anspruchsvoller Platz, der zugleich fast tropisch aussieht. Man musst sich nur daran erinnern, dass man sich über dem Polarkreis befindet. Im Bikini ins Wasser zu gehen, ist wohl nicht die cleverste Idee.»

«Eine knifflige Aufgabe»

Fotograf Jaanus Ree war in den Lofoten richtig gefordert: «Nordlichter sind komplett unberechenbar. Sie erscheinen wie aus dem Nichts, bewegen sich wie von Zauberhand und können genauso schnell wieder verschwinden. Für mich als Fotograf sind sie schwer zu fotografieren, weil auch die Lichtstärke ständig schwankt, das kombiniert mit einem Blitz und dem Auge für den Sport – eine wirklich knifflige Aufgabe, die ich da hatte.»

Wenn man das beeindruckende Resultat sieht, hat sich der Aufwand definitiv gelohnt. Natürlich bleibt das Golfen unter Nordlichtern ein Gag. «Theoretisch ist es möglich, in der Dämmerung zu spielen. Besser ist es jedoch, tagsüber zu golfen und abends die Nordlichter von der Lodge aus zu beobachten», sagt Frode Hov, CEO von Lofoten Links. Viel praktischer, aber nicht weniger speziell ist das Golfen in der Mitternachtssonne, das auf dem 18-Loch-Platz während der Sommermonate möglich ist. «Wenn man möchte, kann man von Mitte Mai bis Ende Juli 24 Stunden am Tag spielen», so Hov.

(sei)