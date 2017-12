Speeddating in der Karibik

«Wo sind wir hier? Curaçao?», fragt ein Passagier ein entgegenkommendes Crew-Mitglied. «Nein, Aruba», lautet dessen Antwort. Wenn man jeden Tag auf einer anderen Insel haltmacht, kann man schon mal durcheinanderkommen. Bei welchem Wasserfall waren wir schwimmen? Wo gab es dieses feine Ceviche? Und welcher Reiseführer hat uns erzählt, dass 90 Prozent der Bevölkerung vom Tourismus abhängig ist? Auf Kreuzfahrt verschwimmen die Erinnerungen.





In loser Folge berichtet Reiseredaktorin Marlies Seifert an dieser Stelle von ihrer ersten Kreuzfahrt durch die Karibik.



Die Reise auf der Mein Schiff 3 wird unterstützt von TUI Cruises.



Route: Bridgetown (Barbados), Fort-de-France (Martinique) Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Castries (St. Lucia), St. George's (Grenada), Seetag, Kralendijk (Bonaire), Willemstad (Curaçao), Oranjestad (Aruba), Seetag, La Romana (Dom. Republik), Seetag, Kingstown (St. Vincent) Bridgetown (Barbados)

Jeden Tag lockt ein neues Inselziel zum Entdecken. Ankunft ist jeweils morgens um circa 7.30 Uhr. Bis um 18.30 Uhr müssen alle wieder an Bord sein, damit das Schiff um 19 Uhr planmässig auslaufen kann. Bleiben exakt elf Stunden pro Insel: Für mehr als ein schnelles Reinschnuppern reicht das nicht aus. Man muss sich entscheiden: Möchte man beim Schnorcheln die Unterwasserwelt erkunden, beim Canyoning den Puls in die Höhe jagen oder bei einer kulturellen Inselrundfahrt etwas mehr über Land und Leute erfahren? Andere Sprache, andere Geschichte, andere Attraktionen, andere Herausforderungen – in ihrer Ganzheit wird man eine Destination innerhalb der kurzen Zeit ohnehin nicht erfassen.

Kurze Momentaufnahmen



Tief blicken lassen die Nebenbemerkungen von lokalen Reiseleitern, etwa über das Verhältnis der Einwohner Martiniques zum Mutterland: «Ich habe vielleicht einen französischen Pass, bin aber kein Franzose. Wir können abstimmen, Einfluss haben wir trotzdem keinen.» Oder über die Auswirkungen des Massentourismus auf Aruba: «Die Insel verliert ihren Charakter. Wenn es mir hier zu voll wird, gehe ich nach Bonaire.» Was bleibt, sind Momentaufnahmen, die – ob positiv oder negativ – der Insel kaum gerecht werden.

Tauchen in Bonaire:



Wären Willemstad und seine bunten Häuser im niederländischen Stil vielleicht einladender, wenn nicht gerade die über 4000 Gäste eines US-Riesenkahns die Gassen verstopfen würden? Sind die Strände in Grande-Terre (Guadeloupe) vielleicht noch sehenswerter als die üppig grüne Vegetation in Basse-Terre? Wieso hat ausgerechnet Grenada die höchste Arbeitslosenquote der gesamten Region? Und wieso wirkt sich diese nicht negativ auf die Kriminalitätsrate aus?

Auf ein zweites Date!



Um ein Verständnis, ein Gefühl für einen Ort zu entwickeln, reicht die kurze Zeit nicht aus. Es ist ein bisschen wie beim Speeddating: ein kurzes Kennenlernen. Der erste Eindruck muss reichen, auch wenn er bestimmt täuschen kann. Andererseits muss es ja nicht immer die grosse Liebe sein. Am Freitag Wracktauchen in der Dominikanischen Republik, am Sonntag bereits den höchsten Gipfel der Vulkaninsel St. Vincent erklimmen – auch kurze Flirts können aufregend sein. Die Kleinen Antillen bieten sich geradezu an zum Inselhopping. Mit dem Kreuzfahrtschiff gelangt man komfortabel von A nach B und kann die Seetage zwischendurch nutzen, um das Erlebte zu verdauen. Ausserdem glaube ich immer noch fest an die Liebe auf den ersten Blick. Von daher: St. Lucia – du stehst auf meiner Liste für ein zweites Date.



(sei)