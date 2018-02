Kinder entern die Kreuzfahrtschiffe

Rund 20 Prozent aller Kunden des europäischen Kreuzfahrtportals Dreamlines sind inzwischen Familien – Tendenz steigend. Im aktuellen Ferien-Barometer von Hotelplan ist sogar von 32 Prozent die Rede. «So sieht man, dass vor allem bei Familien Kreuzfahrten vermehrt als Alternative zu Badeferien im Trend sind», hält der Schweizer Reiseveranstalter fest. Der Hauptgrund: Kinder bis 16 reisen oft gratis, wenn sie in der gleichen Kabine mit zwei Vollzahlenden übernachten, oder kommen in den Genuss hoher Rabatte. Besonders beliebt bei Familien seien Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer, da sie keine lange Anreisezeit zum Abfahrts- und Ankunftshafen – wie beispielsweise Genua oder Ancona – benötigen.

«Familien entscheiden sich für Ferien auf dem Kreuzfahrtschiff, weil es an Bord von früh bis spät jede Menge Unterhaltung für jede Altersgruppe gibt. Sogar der City-Trip ist für Familien entspannend, wenn sie auf dem schwimmenden Hotel unterwegs sind», erklärt Bianka Lehmbeck von Dreamlines den aktuellen Boom. Bei den grossen Reedereien hat man längst auf die steigende Nachfrage reagiert. In allen Kategorien wird ein Kontingent von Vier-Bett-Kabinen angeboten – von der Innenkabine bis zur Suite. Zusätzlich lassen sich bestimmte Kabinen auch zu einer zusammenschliessen. «Vor allem dieser Kabinentyp ist sehr begrenzt verfügbar und gleichzeitig sehr beliebt bei Familien und Gruppen. Familien sollten sich daher rechtzeitig um die Buchung bemühen, damit all ihre Wünsche erfüllt werden können», rät die Kreuzfahrtexpertin.



Von der Animation bis zum Essen ist alles kindgerecht

Darüber hinaus setzen sich auch die sogenannten Familienkabinen zunehmend durch. An Bord der neuen Symphony of the Seas von Royal Caribbean, die im Frühling erstmals in See sticht, befinden sich sogar zweistöckige Familiensuiten.

An Bord locken Pools und Wasserrutschen, Sportplätze und Fun-Sport-Aktivitäten wie Klettergärten, Seilrutschen und Surfsimulatoren, die natürlich auch für Familien sehr attraktiv sind. Darüber hinaus gibt es Unterhaltungsprogramme, die ganz auf die jüngsten Passagiere zugeschnitten sind. Während Kinderclubs inzwischen auf den meisten Schiffen Standard sind, gibt es inzwischen sogar spezielle Ausflüge nur für Familien. «Bei Aida, Tui Cruises, Carnival und Disney können die Kinder zudem auch allein auf Entdeckungstour gehen», heisst es bei Dreamlines. Teilweise bereits ab sechs Jahren geht das Animationsteam mit den Kleinen für ganz spezielle Ausflüge an Land.

Nicht einmal während den Mahlzeiten müssen sich die Eltern um ihren Nachwuchs kümmern. Tagsüber steht in den meisten Kinderclubs ein Buffet oder Menü für die Kleinen bereit. Bei Tui Cruises und P&O können Kinder laut Dreamlines auch am Abend mit ihren neuen Freunden und dem Animationsteam im Restaurant speisen. Bei MSC und Royal Caribbean bekommen sie ihr Abendessen serviert, wenn die Eltern die Vorspeise essen. Während die Eltern ihr Menü in Ruhe zu Ende essen, werden die Kinder vom Animationsteam abgeholt und haben Spass im Kinderclub.

Wer kleinere Kinder hat, kann für ein ungestörtes Abendessen zu zweit in vielen Fällen einen Babysitter-Service – bei Costa, MSC und P&O sogar kostenlos – in Anspruch nehmen.

(sei)