Kulturschock auf dem Kreuzfahrtschiff

Chacun à son goût, everyone to his taste, jeder nach seinem Geschmack: Dass eine Reise auf dem Ozeandampfer nach meinem Geschmack sein könnte, das habe ich nie gedacht. Klar, ich war auch schon mit dem Schiff unterwegs. In der Antarktis zum Beispiel.

Umfrage Waren Sie schon auf Kreuzfahrt? Ja, und ich fands super.

Ja, aber das ist nichts für mich.

Nein, aber ich würde gerne.

Nein, und das interessiert mich auch nicht.

Infos



In loser Folge berichtet Reiseredaktorin Marlies Seifert an dieser Stelle von ihrer ersten Kreuzfahrt durch die Karibik.



Die Reise auf der Mein Schiff 3 findet auf Einladung von TUI Cruises statt.



Route: Bridgetown (Barbados), Fort-de-France (Martinique) Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Castries (St. Lucia), St. George's (Grenada), Seetag, Kralendijk (Bonaire), Willemstad (Curaçao), Oranjestad (Aruba), Seetag, La Romana (Dom. Republik), Seetag, Kingstown (St. Vincent) Bridgetown (Barbados) In loser Folge berichtet Reiseredaktorin Marlies Seifert an dieser Stelle von ihrer ersten Kreuzfahrt durch die Karibik.Die Reise auf der Mein Schiff 3 findet auf Einladung von TUI Cruises statt. Tuicruises.com Bridgetown (Barbados), Fort-de-France (Martinique) Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Castries (St. Lucia), St. George's (Grenada), Seetag, Kralendijk (Bonaire), Willemstad (Curaçao), Oranjestad (Aruba), Seetag, La Romana (Dom. Republik), Seetag, Kingstown (St. Vincent) Bridgetown (Barbados)

Aber eine klassische Kreuzfahrt mit Pool, Abendunterhaltung und allem drum und dran, diese Reiseform, deren Beliebtheit in den letzten Jahren förmlich explodiert ist – die habe ich noch nie erlebt. Wörter wie «All Inclusive» oder «Animation» jagen mir Schauer über den Rücken. Trotzdem wage ich mich jetzt an meine erste Cruise, denn wer’s nicht ausprobiert hat, kann nicht darüber urteilen.

So viele Möglichkeiten!

Weil ich keine halben Sachen mache, habe ich mich als Austragungsort für meine Premiere für den Geburtsort des Traumschiff-Mythos entschieden: die Karibik. Und weil ich keine Memme bin, gehe ich nicht einfach an irgendeinem Datum, sondern über Weihnachten und Neujahr. Festtage unter Palmen – auch das ein Novum für mich.

In Barbados angekommen, geht es direkt zum Hafen und ab an Bord. In der Check-in-Schlange stehen junge Familien hinter Mutter-Tochter-Duos an und Kumpel in den besten Jahren treffen auf Paare jenseits des Pensionsalters. Sie alle müssen auf dieser Reise irgendwie abgeholt werden. So wird die Mein Schiff 3 für mich denn auch zum Sinnbild für die Multioptionsgesellschaft.

Über die 15 Decks verteilt sich ein Mikrokosmos, der bis zum Anschlag randvoll mit allerlei Bespassungs-Möglichkeiten ist. Möchte ich ein TRX-Training absolvieren, an einem Malkurs teilnehmen, in der Sauna schwitzen oder doch lieber shoppen gehen? Darf es edles Sushi, bodenständige Pasta oder ein Riesenbuffet sein? Ich muss mich tatsächlich zwischen zehn – zehn! – verschiedenen Restaurants entscheiden!

Was ist mit der Unterhaltung an Land?

Vielleicht sind sie ja auch nur entscheidungsmüde, aber eine erstaunlich grosse Anzahl der Gäste bleibt während unseres Aufenthalts in Barbados an Bord. Am Hafen wuselt es trotzdem. Vier weitere Schiffe mit jeweils rund 3000 Passagieren haben Anker gelegt. Eine Ameisenstrasse aus bunt behosten Kreuzfahrern wird durch das Zollfrei-Einkaufszentrum gelotst, bevor sie sich auf die Strasse ergiesst, wo desorientierte Touris und genervte Taxifahrer einander Saures geben. Kulturschock. Ich bin komplett überfordert mit der Gesamtsituation.

Was mich am meisten erstaunt: Auf Onboard-Entertainment wird mehr Wert gelegt als auf die einzelnen Destinationen. Aktivitäten an Land sind im Preis nicht inkludiert, dafür kann ich Aquafit machen, Kuchen essen oder Live-Musik hören, bis mir die Ohren wackeln. Dabei würde ich gern auf die Calypso-Version von «Imagine» verzichten, die uns die karibische Coverband auftischt, und dafür kreolische Köstlichkeiten in einem lokalen Restaurant degustieren.

«Im Grunde genommen ist das hier nicht mehr und nicht weniger als ein schwimmendes 4-Stern-Hotel», brachte es ein Mitpassagier heute treffend auf den Punkt. «Schöne Kabinen, toller Service – für mich sind das die entspannendsten Tage im Jahr», sagte er im Brustton der Überzeugung. Vielleicht ist das Problem halt, dass ich meine Ferien lieber spannend als entspannend mag.

(sei)