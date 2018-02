Letzter Schliff am neuen Mega-Schiff

Aktuelle Bilder aus der STX-Werft in Saint-Nazaire, West-Frankreich zeigen: Die Symphony of the Seas ist schon bald bereit für ihren ersten Einsatz. Das Indoor-Eisfeld steht, die Wasserrutschen ebenfalls – und an der Inneneinrichtung werden die letzten Details angebracht. Ab April ist das grösste je gebaute Kreuzfahrtschiff auf dem Mittelmeer unterwegs.

Zur Ausstattung, die man in den neuen Fotos nicht sieht, gehören zwei Surf-Simulatoren, das grösste Spa- und Fitnesszentrum auf hoher See und eine Lasertag-Arena. Das Angebot zielt insbesondere auf Familien ab. Für diese gibt es an Bord auch eigens eingerichtete Maisonette-Kabinen. Verbunden werden die beiden Stockwerke – natürlich – über eine Rutsche. Da werden nicht nur Kinderträume wahr.

