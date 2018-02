Nun hat auch London sein erstes Kapselhotel

In Japan sind sie längst Standard, in Europa noch immer ein Novum: Kapselhotels. In den Budgetunterkünften übernachten Gäste in kleinen Kojen, die aus nicht viel mehr als einem Bett bestehen. Um den Platz optimal zu nutzen, werden die Schlafplätze in mehreren Reihen übereinander angeordnet.

Dieser Tage hat das erste Kapselhotel Londons seinen Betrieb aufgenommen. Mit einem Übernachtungspreis von gerade einmal 35 Franken ist das Angebot unschlagbar in der sonst für ihre horrenden Hotelkosten bekannten Metropole. Wer eine Nacht in einer der 26 rund zweieinhalb Quadratmeter kleinen Schuhschachteln bucht, kann sich auf Annehmlichkeiten wie einen USB-Port, Gratis-Wi-Fi, farbiges LED-Licht, Frühstück und eine Top-Location freuen. Das Hostel St Christopher's Inn Village ist nur fünf Gehminuten von der U-Bahn-Station London Bridge entfernt.

Was klaustrophob Veranlagte etwas beruhigen könnte: Statt einer Tür sind die Kapseln mit einem blickdichten Vorhang ausgestattet. Zudem erhalten Gäste auf Wunsch (und gegen einen Aufpreis) ein Schliessfach, in dem sie ihre Habseligkeiten verstauen können.

(sei)