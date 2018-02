Russen wollen Touristen ins Weltall schiessen

Russland will schon in ein paar Jahren Weltraumausflüge für Touristen anbieten. Die «komfortablen» Reisen sollen nicht mehr als 100 Millionen Dollar kosten, sagte der Leiter des staatlichen Raumfahrtkonzerns Energia, Wladimir Solntsew, der russischen Zeitung «Komsomolskaja Prawda» vom Donnerstag. Das Unternehmen bereitet demnach den Bau eines eigens für Kosmos-Urlauber konstruierten ISS-Moduls vor. Einen konkreten Zeitplan gibt es allerdings noch nicht.

Marktuntersuchungen hätten ergeben, dass es Leute gebe, «die bereit sind, bis zu 100 Millionen Dollar» für eine Reise in den Weltraum zu bezahlen, versicherte Solntsew. Sein Unternehmen baut unter anderem die Sojusraketen – die einzig verbliebene Möglichkeit, zur Weltraumstation ISS zu gelangen. Derzeit baut Energia ein neues ISS-Modul mit dem Namen NEM.

Bis zu zehn Tage im All



Laut Solntsew ist ein weiteres Modul zur Unterbringung von Touristen in Vorbereitung. Das NEM-2 sei «ein Modul für vier bis sechs Personen. Es wird bequeme Kabinen haben, zwei Toiletten, Internet», erklärte Solntsew. Der US-Luftfahrtkonzern Boeing hätte bereits Interesse an dem Projekt angemeldet. Fünf bis sechs Touristen könnten so für maximal zehn Tage ins All fliegen, versicherte der Energia-Chef.

Bisher engagieren sich vor allem westliche Unternehmen wie Virgin Galactic im kommerziellen Weltraumtourismus. Russland hatte im Jahr 2009 den kanadischen Milliardär Gy Laliberté ins Weltall gebracht. Der Gründer des Cirque du Soleil verbrachte damals zwei Wochen an Bord der ISS.

(ma/yb/afp)