So fühlt sich der 17-Stunden-Flug an

17 Stunden im Flieger – für die einen eine absolute Horrorvorstellung, für die anderen eine praktische Möglichkeit, um ohne Umsteigen von Australien nach Europa zu reisen. Am Sonntagmorgen landete der erste Nonstop-Direktflug aus Perth in London. Mit an Bord war auch der australische Reisejournalist Craig Platt. «Die Zeit verging sehr schnell», sagt er. Seine Landsleute seien lange Interkontinentalflüge gewohnt, gibt er zu bedenken. «Die Strecke Los Angeles–Melbourne dauert auch 15 Stunden», sagt der Chef vom Dienst von Traveller.com.au

Craig Platt mit Qantas-Kapitänin Lisa Norman. Craig Platt mit Qantas-Kapitänin Lisa Norman. Die längsten Linienflüge der Welt:



1. Doha–Auckland, Qatar Airways, 14'529 km



2. Perth–London, Qantas, 14'498 km



3. Dubai–Auckland, Emirates, 14'200 km



4. Los Angeles–Singapur, United Airlines, 14'114 km



5. Sydney–Houston, United Airlines, 13'850 km

Gelangweilt habe er sich während des zweitlängsten Flugs der Welt nie. Es handelte sich um einen Nachtflug und er reiste in der Business-Klasse. Nach dem Essensservice habe er sich ein paar Folgen einer TV-Serie angeschaut und etwas gearbeitet. «Danach habe ich acht Stunden geschlafen. Und als ich aufwachte, musste ich nur noch vier Stunden rumbringen.» Also nochmals etwas fernsehen, frühstücken – und dann erreichte der rund 15'000 Kilometer lange Flug auch schon sein Ziel.

«Odyssee» oder «die Hölle»



Auch die Crew-Mitglieder benötigen während eines 17-Stunden-Flugs – notabene doppelt so lang wie ein normaler Arbeitstag –

natürlich Ruhepausen. «Es wird mit einer normal grossen Besatzung geflogen. In einem abgetrennten Bereich befinden sich die Crewbetten», so Platt. «Vier Piloten seien an Bord – davon machen jeweils einer bis zwei Pause, während die anderen im Einsatz stehen.»

Neben zwei Hauptmahlzeiten können Business-Passagiere Sandwiches oder Chips bestellen. Wer Economy fliegt, kann sich an einer Snackbar bedienen. «Der Hauptvorteil an einem 17-Stunden-Flug ist, dass man tatsächlich eine längere Zeit ohne Unterbrechung schlafen kann», so Platt. Das hätten auch die von ihm befragten Passagiere in der Holzklasse bestätigt. Überraschenderweise hatte niemand etwas Schlechtes über den Flug zu sagen. «Besonders für Geschäftsreisende und Familien mit kleinen Kindern ist der Direktflug eine gute Option», lautet denn auch das positive Urteil Platts.

Einige Berufskollegen berichten in anderen britischen und australischen Medien von ihren Leidensgeschichten und bezeichnen den Mammut-Flug wahlweise als «Odyssee» oder «die Hölle». Von fehlendem Wi-Fi und engen Sitzverhältnissen ist die Rede. Gelobt wird hingegen die spezielle Belüftung des Dreamliners, die in der Kabine eine höhere Luftfeuchtigkeit als sonst garantiert.

(sei)