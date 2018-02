Der heisseste Akzent der Welt ist ...

Von wem lassen Sie sich am liebsten etwas Sinnliches ins Ohr säuseln? Das wollte das Augehportal Time Out im Rahmen seines globalen City Life Index wissen. Die Antwort: 17 Prozent der 15'000 befragten Personen finden den englischen Akzent am attraktivsten. Dahinter folgen der französische (13 Prozent) und der italienische Akzent (11 Prozent).

Umfrage Finden Sie den englischen Akzent sexy? Oh yeah, baby!

No, thank you.

Kommt ganz auf den Sprecher oder die Sprecherin an.

Weiss nicht.

In 32 Städten weltweit gaben die Umfrageteilnehmer unter anderem über ihr Datingverhalten Auskunft, auch in Zürich. Die Bewohner der Zwinglistadt stellten sich dabei als besonders aufgeschlossen heraus. Ein Drittel gab an, schon einen flotten Dreier gehabt zu haben. Weltrekord!

Pariser haben am häufigsten Sex

Den meisten Sex haben hingegen die Pariser, die sich im Schnitt alle elf Tage zwischen den Laken vergnügen. Sehen Sie in der Bildstrecke die vollständigen Top Ten der heissesten Akzente.

(sei)