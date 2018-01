Was sind Ihre Reise-Vorsätze für 2018?

Die Mitarbeiter von 20 Minuten haben sich viel vorgenommen für die nächsten zwölf Monate. Die einen zieht es zum Wellenreiten in den Fernen Osten, die anderen für eine Bildungsreise in den ehemaligen Ostblock. Viele haben sich aber auch vorgenommen, mehr Ausflüge in der Schweiz zu unternehmen.

Geplant sind ausserdem regelmässigere Auszeiten, ein paar wilde Punkrock-Wochenenden und die ersten Campingferien mit Freunden. Klicken Sie sich durch die Bildstrecke und sagen Sie uns, welche Destinationen oder Erlebnisse Sie sich für 2018 vorgenommen haben.

Wie sehen Ihre Reisevorsätze und -pläne fürs neue Jahr aus?

