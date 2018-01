Wenn der Tag so beginnt, kann er nur gut werden

Diavolezza – Rätoromanisch für «Teufelin» – das klingt schaurig und ist absolut irreführend. Denn eine Übernachtung im gleichnamigen Berghaus auf 2978 Metern über Meer ist das genaue Gegenteil – nämlich himmlisch schön. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Reise fand auf Einladung der Corvatsch AG statt. Das Berghaus Diavolezza ist auf verschiedene Arten zu erreichen – per Ski, Bergbahn oder Helikopter:Zur Talstation Diavolezza gelangt man von Chur aus mit der Rhätischen Bahn (RhB) , am Ende auf der Unesco-Weltkulturerbestrecke. Von dort aus geht es mit der Seilbahn auf rund 3000 Meter über Meer direkt vor die Türe des Berghauses. Eine Tageskarte kostet 67 Franken, Inhaber eines Hotelskipasses (ab 2 Übernachtungen in einem der teilnehmenden Unterkünfte ) zahlen 38 Franken.Noch spektakulärer ist die Anreise per Helikopter. Möglich macht das Swiss Helicopter . Ab 140 Franken kann man sich direkt vor dem Berghaus absetzen lassen.Die Reise fand auf Einladung der Corvatsch AG statt.

Wenn am späten Nachmittag die letzte Gondel Richtung Tal fährt, kehrt auf dem Berg schlagartig Ruhe ein. Höchstens einige Mitarbeiter (und andere Hotelgäste) sind noch da – und der Sternenhimmel.

Hot-Tub mit Aussicht

Hier in den Höhen des Oberengadins hat es keine künstlichen Lichtquellen. Deshalb sind in klaren Nächten Milchstrasse und Sternenbilder klar erkennbar. Den besten Blick hat man vom Hot-Tub aus, einem einfachen Whirlpool, der am Ende der Terrasse versteckt ist (siehe Bildstrecke).

Zwar kostet es bei klirrend kalten Temperaturen Überwindung, sich aus dem Bademantel zu schälen. Aber der Effort lohnt sich: Untenrum wohlig warm, kann man den Ausblick rund eine Stunde geniessen. Danach muss man ihn – zumindest in der Theorie – für die Nächsten freigeben. Kommt aber niemand, kann man auch länger drin sitzen bleiben.

Für Seele und Körper

Im Sprudelbad fällt es schwer, den Blick von den Sternen zu lösen und ihn schweifen zu lassen. Aber das sollte man. Denn auf Augenhöhe setzt sich die dunkle Silhouette der umliegenden Gipfel vom funkelnden Nachthimmel ab – hier soll schon manch ein Hartgesottener spontan zum Romantiker mutiert sein.

Der Open-Air-Whirlpool ist aber nicht nur gut, um die Seele baumeln zu lassen. Auch der Körper freut sich über die Wärme, die Durchblutung, Stoffwechsel und Muskelregeneration anregt – genau das Richtige nach einem Tag auf der Piste. Ausserdem wollen wohl die meisten Wintersportler am nächsten Morgen gleich wieder dorthin. Da kann keiner einen Muskelkater gebrauchen.

160 Pistenkilometer



Tatsächlich ist die Gegend für Fahrfreudige bestens geeignet: Seitdem sich die Skigebiete Corvatsch, Diavolezza und Lagalb im Sommer 2017 zur «Fabelhaften Bergwelt» zusammengeschlossen haben, warten hier 160 Pistenkilometer darauf, genutzt zu werden.

Wer sein Ticket clever – am Corvatsch – kauft, kann damit auch auf der Diavolezza und Lagalb fahren. Verbindungspisten und Lifte sorgen für Anschluss.

Wenn die Berge am nächsten Tag nicht so laut rufen, dass man nicht schon im Morgengrauen auf die Bretter muss, kann man sich auch noch einmal ins Sprudelbad setzen. Wenn der Tag so beginnt, kann er nur gut werden. Aber eines muss man bedenken: Das Erlebnis wird genauso toll sein wie am Abend, nur eben ganz anders.



Im Helikopter vom Corvatsch auf die Diavolezza: So schön sind die Alpen von oben. (Video: Fee Riebeling/Tamedia)

Weitere Ideen, wie sich in der «Fabelhaften Bergwelt» die Zeit verbringen lässt, finden Sie in der Bildstrecke.