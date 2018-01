So entsteht das Omelett, das Sie im Flugzeug essen

Mit einem grossen Messer schält der Koch die Wassermelone, der nächste Arbeiter schneidet diese danach in kleine Stücke. Das ganze Prozedere ist nur von kurzer Dauer. Hier wird präzise und im Akkord und unter strengsten Hygienevorschriften gearbeitet.

Umfrage Wie oft fliegen Sie pro Jahr? 1- bis 2-mal

3-bis 4-mal

4- bis 5-mal

Bis zu 6-mal und mehr

Nie

Die Rede ist von Cathay Pacific Catering Services, wo rund 1500 Mitarbeiter jeden Tag 83'000 Menüs zubereiten. Vom Standort am internationalen Flughafen in Hongkong werden Airlines, die hier abfliegen, mit Essen beliefert. Zu den Kunden zählen neben der eigenen Fluggesellschaft auch Singapore Airlines, Emirates, Finnair und viele weitere.

Die Omelett-Maschine

Das hier zubereitete Essen wird in über 200 Flugzeugen serviert. Zur Auswahl stehen viele verschiedene Küchen und Gerichte: Von Congee bis Curry, von Sushi bis Salat. Es rattert und rasselt, dampft und duftet.

Viel Erfindergeist steckt in der Zubereitung des Frühstücks, das die Passagiere an Bord essen. Um das Braten der Omeletts zu optimieren, wird hier eine spezielle Lösung angewandt: Auf einer Drehscheibe stehen insgesamt 18 Pfannen, ein Sprühkopf dosiert die Eiermischung direkt auf den Teflonbelag. Mehrere Köche stehen um die Maschine herum und wenden die Speise, bevor sie in Schälchen wandert.

Tabletts und Roboter

Danach ist Fliessbandarbeit angesagt. Mitarbeiter verteilen Würstchen und Cherry-Tomaten in die kleinen Schalen, bevor sie mit dem Besteck, einem Joghurt und Orangensaft auf ein Tablett kommt. Diese werden teilweise von Hand, teils mit einem speziellen Roboter in die einzelnen Flugzeugtrolleys geschoben. Später holt ein LKW die Trolleys ab, danach werden sie in die verschiedenen Flugzeuge verladen und wenige Stunden später den Passagieren aufgetischt.

(tob)