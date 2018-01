7 Dinge, die ich auf Kreuzfahrt gelernt habe

Kennen Sie das Schiff: 15 Decks, zehn Restaurants, über 1000 Kabinen sowie ein Konzertsaal, mehrere Bars, ein Casino, ein Theater mit 1000 Sitzplätzen und eine Shopping-Mall: Auf den ersten Blick kann das Angebot an Bord eines Kreuzfahrtschiffs überwältigend sein. Ein ausgiebiger Orientierungsrundgang zu Beginn des Aufenthalts lohnt sich. Nehmen Sie sich für die kommenden Tage immer einen Bereich vor, den Sie genauer erkunden, und finden Sie so schnell ihre Lieblingsorte. Zum Beispiel das ruhige Schattenplätzchen zum Lesen auf Deck fünf.

In loser Folge berichtete Reiseredaktorin Marlies Seifert an dieser Stelle von ihrer ersten Kreuzfahrt durch die Karibik.



Die Reise auf der Mein Schiff 3 wurde unterstützt von TUI Cruises.



Route: Bridgetown (Barbados), Fort-de-France (Martinique) Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Castries (St. Lucia), St. George's (Grenada), Seetag, Kralendijk (Bonaire), Willemstad (Curaçao), Oranjestad (Aruba), Seetag, La Romana (Dom. Republik), Seetag, Kingstown (St. Vincent) Bridgetown (Barbados)

Machen Sie es zu Ihrem Schiff: Jeder kann, keiner muss. Nur weil es an Bord eine Saunaanlage gibt, heisst das nicht, dass Sie bei einer Aussentemperatur von 30 Grad in die Schwitzbude müssen. Weder Tanzkurs noch Aerobic sind verpflichtend. Während die einen in der Disco die Nacht zum Tag machen, drehen die anderen lieber in den frühen Morgenstunden ihre Runden auf der Mini-Joggingbahn. Studieren Sie am Vortag das Bordprogramm für den kommenden Tag. Picken Sie sich das heraus, was Ihnen gefällt, und ignorieren Sie den Rest grosszügig.

Setzen Sie Prioritäten: Vom Gedanken, die angesteuerten Destinationen richtig kennen zu lernen, können Sie sich gleich verabschieden. Vielmehr bieten die Landgänge ein kurzes Reinschnuppern. Packen Sie nicht zu viel in den Tag, sondern konzentrieren Sie sich auf ein, zwei Aktivitäten. Ihre Erinnerungen werden auch so verschwimmen. Eine Inselrundfahrt lässt sich übrigens deutlich günstiger organisieren, wenn man sie nicht vorab bucht, sondern am Pier mit einem der zahlreichen Taxifahrer einen guten Preis aushandelt.

Halten Sie Mass. «Möchten Sie einen Aperitif?», fragt der Kellner. «Nein, danke», lautet meine Antwort. «Ein Glas Wein vielleicht?» Als ich abermals verneine, wirft er mir einen ungläubigen Blick zu. «Alles in Ordnung?» Es ist wohl eher ungewöhnlich, nicht bei jeder Gelegenheit vom All-inclusive-Angebot auf der Mein Schiff zu profitieren. Zu verführerisch sind die feinen Fünfgänger, bunten Buffets und grosszügig gemixten Drinks. Immerhin: Wer konstant Treppe läuft, anstatt den Lift zu nehmen, kommt am Ende des Tages auf seine 10'000 Schritte. Balsam fürs schlechte Gewissen.

Kennen Sie die Klientel: Erstaunlich, wie schnell die Stimmung an Bord ändern kann. Waren über Weihnachten viele Paare im fortgeschrittenen Alter an Bord, verjüngte sich das Publikum nach einem Wechseltag in der Dominikanischen Republik schlagartig und der Innenpool wurde zum Tollplatz für Kids und Teenager. Merke: Bei der Buchung unbedingt die Schulferien beachten. Denn wenn die Kinderbetreuung an Bord inklusive ist, zieht das massig Familien an.

Nutzen Sie die Seetage: Wer jeden Tag auf einer anderen Insel Halt macht und versucht, so viel wie möglich von den Landgängen zu profitieren, braucht auch mal eine Verschnaufpause und Zeit, um den Komfort an Bord voll auszukosten. Selbst auf Hoher See kann man dem Trubel ausweichen. Nur wer in der Sonne brutzeln will, muss früh aufstehen und sich im Besetzen von Liegen üben. Ist schliesslich so etwas wie ein deutscher Nationalsport.

Machen Sie die Milchbüechli-Rechnung. Möchten Sie einen Balkon oder investieren Sie das Geld, das Sie beim Buchen einer Innenkabine sparen, lieber in die Landausflüge? Brauchen Sie die ganzen All-inclusive-Drinks wirklich? Animation? Wie wichtig ist Ihnen Deutsch als Bordsprache? Es gibt fast so viele Kreuzfahrten wie Fische im Meer. Am Ende entscheiden Ihre Finanzen und Bedürfnisse über die richtige Wahl. Und vielleicht kommen Sie sogar zum Schluss, dass Sie doch lieber auf eine andere Art reisen.

