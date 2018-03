Chinesische Familien mit ihrem ganzen Besitz

In den vergangenen zehn Jahren reiste der chinesische Fotograf Huang Qingjun in die abgelegensten Orte seines Heimatlandes, um dort Familien mit ihren gesamten Besitztümern zu fotografieren. Herausgekommen ist ein Einblick in eine Welt, in der der technische Fortschritt langsamer voranschreitet.

Überzeugungskraft nötig

«Ich wollte die Familien vor ihren Häusern fotografieren, mit all den Dingen, die sie besitzen. Der Betrachter der Fotos sollte so den Lifestyle der Landbevölkerung sehen können», sagte der 40-jährige Huang gegenüber der «BBC». Das Projekt heisst jiā dàng (家当, zu Deutsch: Besitztümer).

«Die meisten Leute, die ich besucht habe, waren eher irritiert, als ich ihnen erklärt habe, dass ich ein Foto von ihnen vor ihrem Haus machen möchte – und sie dafür all ihre Besitztümer aus dem Haus räumen sollten. Es brauchte schon ein bisschen Überzeugung meinerseits, aber sobald sie die Idee verstanden habe, waren alle mit Eifer dabei», sagt Huang.

Keine Momentaufnahme, sondern eine Entwicklung

Huang legt grossen Wert auf Vielfalt: Von Chinas 33 Provinzen hat der Fotograf bereits 14 besucht. Das Projekt soll indes keine Momentaufnahme sein, sondern eine Entwicklung porträtieren. Nach 10 Jahren will er nun die gleichen Familien erneut besuchen und die Veränderungen festhalten.

Der Aufwand sei sehr unterschiedlich, sagt der Fotograf. Bei manchen Familien dauerte es kaum zwei Stunden, um den Hausstand auszuräumen, während es bei anderen mehrere Tage dauerte.