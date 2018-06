Jedes 11. Kind lebt in einem Raucherhaushalt

Nichtraucherschutz ist ein grosses Thema: In Restaurants und Clubs darf schon längst nicht mehr geraucht werden, in öffentlichen Gebäuden sowieso nicht. Der Bahnhof Stadelhofen macht seit Februar 2018 einen Versuch mit erweiterten Nichtraucherzonen, auch auf dem Perron darf man sich keine Zigarette mehr anzünden.

Ganz anders sieht es in Wohnräumen aus: Vermieter können das Qualmen in den eigenen vier Wänden nicht per se verbieten, können aber bei Ihrem Auszug verlangen, dass Sie Rauchschäden beheben – sprich, die Wände neu streichen lassen. Das hält aber nicht alle davon ab, in der eigenen Wohnung zu rauchen.

Gesundheitsrisiko

Eine Studie des Online-Portals Immowelt.ch zeigt Erschreckendes: In jedem 11. Haushalt mit Kindern (neun Prozent) wird geraucht. Zwar beschränken sich sechs Prozent der Familienmitglieder auf bestimmte Räume, bei drei Prozent wird aber in allen Zimmern gequalmt.

Das ist insofern aussergewöhnlich, als in Haushalten mit Kindern nicht wesentlich weniger geraucht wird als in Wohnungen, in denen keine Kinder leben. Es rauchen rund 12 Prozent der Gesamtbevölkerung zu Hause drinnen, was nur drei Prozent mehr sind als bei den Haushalten mit Kindern.

Gäste dürfen drinnen rauchen

Am meisten rauchen die Singles daheim: Sie müssen keine Rücksicht auf Partner oder Kinder nehmen, deswegen raucht auch jeder 5. (20 Prozent) in der eigenen Wohnung. Überraschend tolerant sind die Schweizer gegenüber ihren Gästen. 16 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Gäste in der Wohnung rauchen lassen würden – auch wenn dort sonst nicht geraucht wird.

Übrigens: Die meisten Haushalte sind rauchfrei (57 Prozent), und 31 Prozent der Mieter gehen auf den Balkon oder vor die Tür, um ihre Sucht zu stillen.

