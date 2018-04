Mann verkauft Besitz und lebt in umgebautem Van

Gabriel, einstiger Profi-Velofahrer und begeisterter Handwerker, lebt nun seit neun Monaten in einem umgebauten Chevrolet-Van. Aber warum gab der 47-Jährige seinen festen Wohnsitz auf?

Umfrage Könnten Sie sich vorstellen, wie Gabriel in einem Van zu wohnen? Ja, das wäre ein Traum!

Ja, aber gerne etwas luxuriöser ...

Vielleicht für eine gewisse Zeit.

Nein, ich möchte einen festen Wohnsitz.

Bildstrecken 1,7-Millionen-Wohnwagen hat eingebaute Garage Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Keine Rückkehr ins normale Leben

Alles begann mit einem Ende: Dem Ende von Gabriels langjähriger Beziehung. Aus Mangel an Alternativen schlief der 47-Jährige einige Tage in seinem Auto und begann dort von der grossen Freiheit zu träumen. «Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, hier drin zu leben. Reisen, Wohnen und Arbeiten, alles in einem und nicht an Mietverträge oder feste Wohnsitze gebunden.»

«Ich habe etwa drei Monate gebraucht, um den Van so umzubauen, und es hat mich rund 3000 Dollar gekostet. Die meisten Teile, die ich brauchte, habe ich im Abfall oder auf Schrottplätzen gefunden.» Was von seinem festen Wohnsitz noch übrig war, hat der in Uruguay geborene Mann verkauft.

Alles, was es braucht

Kein Wunder, möchte Gabriel nicht zurück: In seinem Van hat er alles, was er zum Leben braucht: ein normal grosses Bett, eine funktionierende Küche, ein Mini-Büro und sogar einen Gemüsegarten – ja, wirklich.

(mst)