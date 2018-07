Schwiegereltern dürfen Wohnung nicht hüten

Wer in die Ferien fährt, der lässt seine Wohnung lieber nicht unbeaufsichtigt: Es gibt Briefkästen zu leeren, Pflanzen zu giessen und vielleicht sogar Haustiere zu füttern. Wenn es um das Aufpassen auf die eigene Wohnung geht, vertrauen die Schweizer ihren eigenen Eltern am meisten – das zeigt eine Studie von Immowelt.ch.

Umfrage Wem würden Sie am ehesten Ihre Wohnung / Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie in den Ferien sind? Meinen Eltern

Meinem Nachbarn

Freunden/Bekannten

Meinen Geschwistern

Anderen Verwandten

Meinen Schwiegereltern

Einem Hausbetreuungsdienst

Niemandem

Lieber niemand als die Schwiegereltern

Etwas mehr als jeder zweite (53 Prozent) Schweizer würde die Wohnung in den Ferien einem Familienmitglied anvertrauen – davon 25 Prozent ihren eigenen Eltern, 12 Prozent einem Geschwisterteil und 12 Prozent einem anderen Verwandten.

Bei Paaren mit getrennten Wohnungen fällt das noch mehr ins Gewicht: Nur gerade vier Prozent der Befragten würden die Wohnung den Schwiegereltern anvertrauen. Damit gibt es mehr Menschen, die ihre Wohnung eher unbeaufsichtigt lassen würden (5 Prozent), als solche, die den Eltern ihres Partners die Aufsicht über die eigene Wohnung geben würden.

Ältere vertrauen eher den Nachbarn

Wer den Schlüssel zur Wohnung während der Ferienabwesenheit nicht seiner Familie anvertraut, der gibt ihn den Nachbarn (21 Prozent) oder Freunden und Bekannten (20 Prozent). Profis sind kaum gefragt: Nur gerade ein Prozent der Befragten gab an, einen Haussitter-Dienst zu engagieren.

Unterschiede zeigen sich auch beim Alter: Bei den jüngeren Menschen (18 bis 39 Jahre) stehen die Eltern bei 50 Prozent an erster Stelle. In der Altersgruppe 40 bis 59 geniessen Freunde und Bekannte das grösste Vertrauen (26 Prozent), bei der Generation 60+ sind die Nachbarn die erste Wahl (38 Prozent) – vermutlich auch, weil die Eltern in manchen Fällen nicht mehr am gleichen Ort wohnen oder verstorben sind.

