Wie eine Künstlerin Unkraut in Szene setzt

Da überwuchert ein riesiger Löwenzahn nicht nur die Hauswand, sondern auch gleich die angrenzende Wand, oder eine grosse Distel streckt sich über etliche Stockwerke dem Himmel entgegen.

Der Löwenzahn findet sich im Städchen Mendrisio im Tessin, die Distel in San Francisco. Damit ist schon viel gesagt. Wer ein solches Unkraut-Graffiti irgendwo in der Welt findet, ist wahrscheinlich auf ein Kunstwerk von Mona Caron gestossen. Die gebürtige Schweizerin lebt in San Francisco und hat schon auf der ganzen Welt Wände bemalt.

In ihrer Serie «Weeds» (Unkraut) malte sie riesige Unkräuter auf graue Betonwände in Indien, Taiwan und Brasilien. Ihre überdimensionalen Pflanzenporträts sind nicht nur lehrreich und hübsch anzusehen, sondern durchaus symbolisch gemeint: Egal wie unwirtlich die Stadt auch ist, Unkräuter finden sich fast überall, versteckt in einer Ecke oder in einem Riss im Asphalt. Unkräuter überwinden massiven Beton und bohren sich durch dicke Asphaltschichten.

Ungeliebtes Heilkraut

Viele dieser Pflanzen, sagt die Künstlerin, habe ein Städter noch nie bewusst gesehen. Die oft ungeliebten Unkräuter sind nicht nur wahre Lebenskünstler, sie werden zum Teil auch seit Jahrhunderten als Heilkräuter verwendet, worauf die Malerin auch hinweisen will.

Caron setzt bevorzugt Pflanzen in Szene, die sie an den Orten findet, an denen sie ihre Wandbilder anbringt. Die Künstlerin malt sowohl einheimische wie eingewanderte Arten. Dabei arbeitet sie oft mit Organisationen zusammen, die sich für Klimarechte, Arbeiterrechte und den freien Zugang zu Wasser einsetzen. Viele ihrer Wandbilder enthalten winzigen Details, die erst aus der Nähe sichtbar sind. Kleinigkeiten, die Bezug auf die lokale Geschichte nehmen und das soziale Leben in der Umgebung spiegeln.

Die «Artivistin» will die gemalten Unkräuter auch politisch verstanden wissen: «Sie mögen winzig sein, aber sie durchbrechen Beton. Sie sind unsichtbar und doch überall. Und je öfter jemand auf sie tritt, desto kräftiger wachsen sie», schreibt sie auf ihrer Website.