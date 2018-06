Wohnen wie Freddie Mercury

Für Freddie Mercury war Montreux seit den späten 1970er-Jahren bis zu seinem Tod 1991 immer wieder ein Rückzugsort. Hier nahm er auch sein letztes Album auf. Gelebt hat er in dieser Zeit jeweils in einer 5-Zimmer-Villa, die von einem 1800 Quadratmeter grossen Garten umgeben ist und einen direkten Zugang zum See hat.

Bildstrecken Moby verkauft seine Villa in Los Angeles Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Bootshaus auf Albumcover

²

Das Duck House, wie es genannt wird, wurde weltberühmt, denn das zugehörige Bootshaus ist auf der Plattenhülle des letzten Albums von Queen, «Made in Heaven», zu sehen. Ausgestattet ist das schöne Haus teilweise mit originalen 1970er-Jahre-Möbeln.

Nun haben Queen-Fans die Möglichkeit, eine Zeit lang zu leben wie der Superstar. Interhome bietet das Haus, bestehend aus einem Wohnzimmer à 60 m², 4 Schlafzimmern sowie 2 Badezimmern, als Ferienhaus an. Roger Müller, Country Manager Interhome Schweiz, sagt dazu: «Wir möchten, dass das Ferienhaus wie bereits in der Vergangenheit als Ort der Ruhe und der Lebensfreude genutzt wird.»

Ganz billig ist der Aufenthalt aber nicht. Eine Woche im 4-Stern-Ferienhaus Duck House in Montreux am Genfersee für maximal sieben Personen ist bei Interhome ab 4604 Franken buchbar, inklusive Kurtaxen, Endreinigung sowie Bett- und Toilettenwäsche.

(mst)