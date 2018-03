Darum halten diese Fenster Hexen ab

Wer durch die Strassen von Vermont, einem Bundesstaat im Nordosten der USA, fährt, dem fallen schnell die aussergewöhnlichen Fenster einiger Häuser auf: Direkt unter dem Dach, der Schräge angepasst. Aber warum eigentlich?

Umfrage Was glauben Sie, wofür die Hexenfenster gebaut wurden? Hexenabwehr klingt plausibel.

Ich glaube an die Sarg-Theorie.

Betrunkene Architekten?

Ich habe eine eigene Idee, die ich in den Kommentaren erkläre.

Bildstrecken Diese Gebäude trotzen der Schwerkraft Living-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Living-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Living-Kanal aktivieren.

Hexenabwehr

Die Fensterchen sind als «Witch Windows», also Hexenfenster, bekannt und haben, entgegen ihrem Namen, die Aufgabe, Hexen abzuwehren: Die Legende besagt, dass Hexen durch die schrägen Fenster nicht mit ihrem Besen ins Haus fliegen können. Dass die Hexen auch absteigen und durch Türen gehen könnten, kommt in den Sagen nicht vor.

Im Gegensatz zu Salem, der Stadt der Hexenprozesse, gab es in Vermont nur einen bekannten Hexenprozess: Eine Witwe Krieger genannte Frau wurde wegen «Besitzes übernatürlicher Kräfte» schuldig gesprochen. Die Witwe wurde jedoch nicht verbrannt, sondern in einen eiskalten See geworfen. Der Glaube besagt, dass die magischen Kräfte sie nicht sinken lassen würden. Als die Frau doch unterging, wurde sie gerettet.

Sargfenster

Bei nur einem Hexenprozess scheint die Angst vor Hexen nicht genug Grund für die vielen schrägen Fenster zu sein. Eine weitere Erklärung könnte in Todesfällen und der Bezeichnung Sargfenster liegen. Ein Sprecher der Vermont Historical Society sagt gegenüber Medien, dass es schwer gewesen sei, einen Toten in einem Sarg über die kleinen, häufig gewundenen Treppen zu transportieren.

«Deswegen könnten die Särge durch das Fenster auf das nächste Vordach geschoben werden. Aber ehrlich gesagt: Auch das scheint uns eher unwahrscheinlich, zu gross ist die Gefahr eines herunterfallenden Sarges. Und der Aufwand ist auch nicht wirklich kleiner.»

(mst)