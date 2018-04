Das sagen Ihre Gartengeräte über Sie aus

Forscher der Palacky-Universität im tschechischen Olmütz wollten wissen, was für psychologische Effekte ein Garten auf deren Besitzer haben kann. Zu diesem Zweck befragten sie 24 Hobbygärtner, um eine tiefere Einsicht in die Psyche von Menschen mit grünem Daumen zu gewinnen. Die Haupterkenntnis: «Gartenarbeit ist freie Zeit, die Sinn ergibt», folgern die Wissenschaftler nach Auswertung der Fragebogen.

Umfrage Wie pflegen Sie Ihren Garten? Hauptsache, das Gerät hat einen Motor!

Mit purer Handarbeit.

Gar nicht. Das macht mein Gärtner.

Gar nicht. Dazu habe ich keine Zeit.

Welcher Garten?

Ein eigener Garten macht aber nicht nur glücklich, fand eine englische Universität heraus. Die Canterbury Christ Church University attestiert Kleingärtnern zwar ein gesteigertes Wohlbefinden, gleichzeitig beeinflusse die Gartenarbeit das soziale Glück aber negativ. Je mehr Stunden die Teilnehmer zwischen Sträuchern und Blümchen verbrachten, desto stärker fühlten sie sich sozial beeinträchtigt.

Wie Sie sich in Ihrem Garten fühlen und was er mit Ihnen macht, ist natürlich Ihnen selbst überlassen. Doch welche Geräte Sie für die Gartenarbeit benutzen, sagt mehr über Sie aus, als Ihnen vielleicht lieb ist. Was genau, das erfahren Sie in der Bildstrecke.

