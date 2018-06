Darf ich meine Wurst über fremdem Feuer bräteln?

Draussen ganz ungezwungen eine Wurst essen und ein Bier dazu trinken – das ist ein echter Genuss. Doch trotz aller Ungezwungenheit: Worauf sollte man trotzdem achten?

Reservieren

An lauen Sommerabenden sind die schönsten öffentlichen Grillplätze schnell besetzt. Manche machen es deswegen wie am Hotelpool: Sie breiten schon mal rechtzeitig die Picknickdecke aus und reservieren sich so ihr Plätzchen. Unter Profi-Grilleuren ist ein solches Verhalten verpönt beziehungsweise wird ignoriert, denn am Grill gilt: Wer zuerst kommt, brätelt zuerst.

Mitbräteln

Ist Ihr Grillplatz schon besetzt, dürfen Sie ungeniert fragen, ob Sie Ihre Wurst auch übers Feuer halten dürfen. Falls die Grillgruppe lieber unter sich bleiben will, werden Sie sich ein anderes Plätzchen suchen müssen. Wenn nicht, lernen Sie im besten Fall nette Leute kennen.

Rauchen

Werfen Sie als Raucher niemals den Zigarettenstummel ins Feuer, wenn Grillgut drauf brutzelt oder später brutzeln soll. Das verdirbt nicht nur den Nichtrauchern die Lust an der Wurst. Machen Sie die Zigarette sorgfältig aus und nehmen Sie den Stummel zusammen mit dem übrigen Abfall wieder mit.

Trinken

Aus der (Bier)flasche zu trinken, ist draussen am Grillfeuer in Ordnung, aber nur, wenn sich nicht noch andere aus derselben Flasche bedienen.

Essen

Gegrilltes wird häufig von Hand gegessen, denn das gehört irgendwie dazu. Das heisst aber nicht, dass man in eine Art Kannibalenverhalten zurückfallen muss. Ob Pouletschenkel oder Kotelett – beides kann man auch manierlich essen, wenn man zum Beispiel eine Serviette oder Alufolie verwendet.

Hunde

Ist ein Hund beim Grillplausch mit dabei, so sollte man ihn stets in einiger Entfernung an einen Baum binden. Wer will denn eine Wurst essen, die der Hund schon beschnuppert oder gar abgeleckt hat?

Abfall

Ganz klar, dass man nach dem Grillieren sämtliche Abfälle wieder mitnimmt oder, falls vorhanden, im Abfalleimer entsorgt.

