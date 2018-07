Das sind die schönsten U-Bahnhöfe der Welt

Was passiert eigentlich, wenn man an der Endstation in der U-Bahn sitzen bleibt? Dieser Frage geht die Reise-Website Travelcircus auf den Grund.

In den meisten Bahnhöfen sind die wenigen Warteminuten wohl eher langweilig. Es geht aber auch anders: New York hat einen der schönsten U-Bahnhöfe der Welt, die schwedischen U-Bahn-Stationen sind gar eine Art riesiges Museum. In unserer Bildstrecke sehen Sie die zehn schönsten U-Bahnhöfe der Welt.

(mst)